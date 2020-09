Bachelor- en masterdiploma’s op de rooster: dit is het verschil in inkomen Joni Horemans

22 september 2020

08u00

Bron: jobat.be 0 Salaris Vind je dikke theorieboeken blokken tijdverlies? Bedenk dan even dat je mét een diploma later meer verdient. Vind je dikke theorieboeken blokken tijdverlies? Bedenk dan even dat je mét een diploma later meer verdient. Jobat.be legt de lonen van bachelors en masters naast elkaar.

Verschillende salarisonderzoeken bevestigen het altijd weer: hoe hoger je diploma, hoe hoger je gemiddelde loon. Volgens het Belgisch statistiekbureau Statbel bedroeg in 2017 het gemiddelde brutoloon van de Belgen 3.558 euro (inclusief premies voor bv. nacht- of weekendwerk). Wie echter een master op zak heeft, piekt met een loon van 5.330 euro, wel 50 procent boven dit gemiddelde uit.

Het Salariskompas komt tot soortgelijke conclusies in haar laatste rapport (op basis van ingevulde data tussen 2017 en 2019). Het gemiddelde loon van de universitairen situeert zich boven het gemiddelde, terwijl het inkomen van wie aan de hogeschool studeerde of geen diploma hoger onderwijs bezit zich onder het gemiddelde bevindt.

Professionele bachelors ontvangen gemiddeld 3.288 euro, terwijl academische bachelors op een loon van 3.704 euro uitkomen. Dit loonverschil manifesteert zich al van bij de start. Vergelijken we de lonen van masters met die van werknemers zonder diploma liggen de gemiddelden natuurlijk nog meer uit elkaar.

Hoger diploma, hoger loon

Ook de sector waar je voor kiest zal in belangrijke mate de hoogte van je loon bepalen, maar voor elke branche geldt grosso modo: hoe meer je studeert, hoe gunstiger je maandelijkse loonbrief er zal uitzien.

We maken enkele vergelijkingen van de startlonen voor wie dezelfde functie bekleedt, maar met een ander diploma:

Productie en techniek

• Professionele bachelor: 1.958 euro

• Academische bachelor: 1.987 euro

• Master: 2.216 euro

ICT

• Professionele bachelor: 1.989 euro

• Academische bachelor: 2.019 euro

• Master: 2.251

Juridisch

• Professionele bachelor: 2.056 euro

• Academische bachelor: 2.087 euro

• Master: 2.327 euro

Research & development

• Professionele bachelor: 2.003 euro

• Academische bachelor: 2.033 euro

• Master: 2.267 euro

Marketing & communicatie

• Professionele bachelor: 1.875 euro

• Academische bachelor: 1.903 euro

• Master: 2.122 euro

Medisch en paramedisch

• Professionele bachelor: 1.986 euro

• Academische bachelor: 2.016 euro

• Master: 2.248 euro

Lager diploma, minder opslag

Wie een hoger diploma bezit, zal zijn loon in de loop van zijn carrière bovendien sterker zien toenemen. De functie die je uitoefent en sector waarin je werkt, hebben hierbij ook invloed, want niet overal is het verschil even noemenswaardig.

Statbel zag de lonen van hoger opgeleiden in 2017 met zo’n 11 procent toenemen tegenover 2010. Directeurs van grote ondernemingen kregen met een groei van 21,6 procent het meeste opslag, waar ongeschoolde arbeiders hun loon slechts met 7,2 procent zagen verhogen.

Het Salariskompas valt bij: gemiddeld neemt je loon overheen je carrière met 84 procent toe. Heb je echter een master ter beschikking, zal je loon op het einde van je carrière 2,6 maal hoger zijn dan aan het begin.

Een master ontvangt na één jaar ervaring een loon van gemiddeld 2.607,40 euro en ziet dit na 30 jaar aangroeien tot 6.765,50 euro.

Een academische bachelor weet zijn inkomen over dezelfde tijdspanne op te krikken van 2.462,50 euro naar 5.186,70 euro, waar een professionele bachelor zijn salaris ‘slechts’ tot 4.713,60 euro aandikt, vertrekkend van een gemiddeld startloon van 2.288,90 euro.

Extra voordelen

Maar loon valt ruimer te interpreteren dan enkel het bedrag dat maandelijks op je rekening verschijnt, en hier krijgen hoger opgeleiden opnieuw meer profijt. Gemiddeld hebben masters 7,3 extralegale voordelen in hun loonpakket steken. Zo’n 56 procent beschikt over een bedrijfsvoertuig, tegenover 48 procent van de academische bachelors en 44 procent van de professionele bachelors. Voor andere voordelen ziet de verdeling er als volgt uit:

• Gsm: 47 procent (professionele bachelor, PB), 52 procent (academische bachelor, AB), 62 procent (academische master, AM)

• Laptop: 51 procent (PB), 53 procent (AB), 69 procent (AM)

• Dertiende maand: 64 procent (PB), 68 procent (AB), 73 procent (AM)

• Onkostenvergoeding: 36 procent (PB), 36 procent (AB), 47 procent (AM)

• Mogelijkheid tot thuiswerk: 36 procent (PB), 39 procent (AB), 52 procent (AM)

Goed salaris voor geschoolde arbeiders

Natuurlijk gaat het hier steeds om gemiddelden voor een hele branche of functieprofiel, en zijn er her en der uitschieters en uitzonderingen mogelijk. Voor sommige jobs is personeel momenteel zo moeilijk te vinden dat bedrijfsleiders een meerprijs over hebben om de schaarse kandidaten binnen te halen.

Dit gaat wel eens op voor geschoolde arbeiders en voor sommige technische beroepen. Verlaat je het secundair onderwijs met een STEM-diploma of combineer je technische kennis met een onregelmatig uurrooster, dan is de kans groot dat je ook een aardig loon uit de wacht zal kunnen slepen. Goed kunnen onderhandelen is dan een vaardigheid die van pas kan komen.



