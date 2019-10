Autonomie maakt werken in de zorg aantrekkelijker vacature.com zorg

16 oktober 2019

08u06

Bron: jobat.be 0 Jobs Dat de zorg haast een leger aan arbeidskrachten tekort heeft, weten we. Maar hoe doe je dat, meer kandidaten naar de zorgsector krijgen? Volgens Erica Maurits van de universiteit van Utrecht helpt het om ze meer autonomie te geven.

Tekorten

In 2018 ontving VDAB 9.487 ontvangen vacatures voor verpleegkundigen. Ter vergelijking: 7.300 studenten volgden dit academiejaar een opleiding tot verpleegkundige, een kwart minder dan in 2016-2017. Die tekorten in de volledige zorgsector laten zich ook voelen in de thuiszorg.

Het beroep aantrekkelijker maken is één van de manieren om het tekort aan te pakken. En autonomie speelt daarin een belangrijke rol. Volgens onderzoek van de Nederlandse Erica Maurits is dat misschien wel dé manier om mensen naar de zorg te krijgen én om ze daar te houden.

Zelfsturende teams

Autonomie betekent dat werknemers zelf initiatief kunnen nemen en onafhankelijk zijn. Het kan gaan over de manier waarop ze hun cliënten verzorgen, maar ook over de organisatie van hun werk.

Ook de autonomie van een team draagt bij aan de werktevredenheid. Autonomie verlenen aan individuele thuiszorgverleners en aan zelfsturende thuiszorgteams lijkt dus de boodschap. Ook een geïntegreerde aanpak van de thuiszorg verhoogt de aantrekkelijkheid. Vermoedelijk komt dat doordat thuiszorgverleners dan meer organisatorische en coördinerende taken krijgen.

Werken tot aan pensioen

Voor een sector die kampt met een tekort aan kandidaten lijkt het verlenen van de nodige autonomie essentieel. Thuiszorgverleners zien een positief verband met het vermogen om tot aan hun pensioen te blijven werken. Ook werkdruk en waardering door de directie houden daarmee verband. Maar er is meer. “Zorgverleners in de thuiszorg die meer autonomie ervaren, zijn meer bevlogen en minder geneigd om een beroep buiten de gezondheidszorg te overwegen”, stelt onderzoekster Erica Maurits.

Bron: ‘Autonomy of nursing staff and the attractiveness of working in home care’, Erica Maurits, Universiteit Utrecht (2019)