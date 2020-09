Al eens gedacht aan een job over de Waalse grens? Deze profielen zijn er het meest gegeerd Kristina Rybouchkina

24 september 2020

10u30

Bron: jobat.be 0 Jobs Vind je niet meteen de job van je dromen op de Vlaamse arbeidsmarkt? Als je niet te ver van de Waalse grens woont, is het geen slecht idee om eens de vacatures bij onze Franstalige landgenoten te checken. Vind je niet meteen de job van je dromen op de Vlaamse arbeidsmarkt? Als je niet te ver van de Waalse grens woont, is het geen slecht idee om eens de vacatures bij onze Franstalige landgenoten te checken. Jobat.be ging op zoek naar de profielen waar Waalse werkgevers naar snakken, en kwam tot de conclusie dat dat niet altijd dezelfde zijn als in Vlaanderen.

Financiële virtuozen gezocht

Hoewel ‘boekhouder’ ook in Vlaanderen een knelpuntberoep is, is het hier geen zwaar knelpuntberoep. In Wallonië is de vraag naar financiële specialisten daarentegen wél erg groot. Volgens een enquête die ManpowerGroup* vorig jaar voerde staat het domein ‘boekhouding en finance’ in de Waalse provincies op één in de top tien met moeilijkst in te vullen vacatures. Dat wil zeggen dat je als boekhouder in Wallonië kan kiezen uit een breder gamma aan potentiële werkgevers én een betere onderhandelingspositie hebt wat salaris betreft. Vergelijk je loon met dat van anderen met het Salariskompas.

Professionels de la santé

Hogescholen en universiteiten spraken bij de start van het academiejaar van een ‘corona-effect’: het aantal studenten dat koos voor een opleiding verpleegkunde of geneeskunde is fiks gestegen. Een goede zaak! Maar dat neemt niet weg dat er nog steeds een enorm tekort is aan medisch personeel. En in Wallonië is dat moeilijker op te vangen dan in Vlaanderen, volgens de cijfers. Zeker als huisarts, apotheker en ergotherapeut word je hier met open armen ontvangen: in Vlaanderen zijn dat géén zware knelpuntfuncties, in Wallonië wel.

Nederlands als troef

De vraag naar administratieve krachten, (directie)assistenten en onthaalmedewerkers is groot. ‘Office management’ staat respectievelijk op de zevende en zesde plaats in de Waalse knelpunten-top 10. De moeilijkheid schuilt vooral in de meertaligheid die werkgevers vragen. Als je Frans niet perfect is, zal je in Vlaanderen dus snel naast zo’n job grijpen. Terwijl in Wallonië net het omgekeerde geldt! Dat Nederlands je moedertaal is wordt daar beschouwd als een grote troef. En dat Frans? Dat betert vanzelf zodra je wordt ondergedompeld in een Franstalige omgeving.

Mogelijkheden voor leidinggevenden

Eerlijk is eerlijk: het gemiddelde salaris** in Brussel (4.156 euro bruto) of Vlaanderen (3.589 euro bruto) ligt hoger dan in Wallonië (3.383 euro bruto). Dat valt echter deels te verklaren door het feit dat de meeste multinationals in onze hoofdstad gevestigd zijn. Die grote bedrijven tellen veel leidinggevenden die een royaal managementloon opstrijken, en zo het gemiddelde omhoog duwen. Dat wil dus niet zeggen dat je in Wallonië geen riant salaris zou kunnen binnenrijven! Toch lijken niet veel ervaren professionals dat te beseffen, want vacatures voor ‘leidinggevenden en managers’ zijn daar veel moeilijker in te vullen dan in Vlaanderen. Het overwegen waard!

Top 10 knelpuntberoepen in Wallonië

1. Boekhouding & finance

2. Gezondheidszorg

3. Technici

4. Geschoolde arbeiders

5. Leidinggevenden en managers

6. Office management

7. Transport & logistiek

8. Specialisten (project managers (niet IT), onderzoekers, juristen, aankopers)

9. Bouw

10. Operatoren klantendienst

Top 10 knelpuntberoepen in Vlaanderen

1. Geschoolde arbeiders

2. Transport & logistiek

3. Technici

4. Specialisten (project managers (niet IT), onderzoekers, juristen, aankopers)

5. Sales & marketing

6. Bouw

7. Office management

8. Ingenieurs

9. Manufacturing

10. Boekhouding & finance



Bron: jobat.be. * 13de jaarlijkse wereldwijde enquête ManpowerGroup, resultaten 2019. ** Cijfers Belgisch statistiekbureau Statbel