Acht uur zitten schaadt de gezondheid Joni Horemans

20 februari 2020

08u30

Bron: jobat.be 0 Werkplek Dat voldoende bewegen cruciaal is voor een goede gezondheid, daar zijn wetenschappers het over eens. En ook steeds meer werkgevers raken overtuigd van het belang van beweging voor hun personeel. Voorziet je baas nog geen programma om fit te blijven tijdens je kantooruren? Dan kunnen deze tips je al heel wat vooruithelpen.

Trappen en nog eens trappen

Meer bewegen begint al voor je ’s ochtends je computer opstart. Heb je een zittend beroep, dan is het verstandig te voet of met de fiets of e-bike naar het werk te komen. Zo verzeker je jezelf alvast van een dagelijkse portie beweging. Kan dat niet, neem dan genoegen met een plaatsje op de parking zo ver mogelijk van je kantoor. Vervolgens is het natuurlijk uit den boze om de lift te roepen. Werk je op de 37e verdieping? Stap dan een beetje vroeger af en doe het laatste stukje met de trap.

Eilandhoppen

Tijdens je werkdag benut je elke gelegenheid om uit je bureaustoel te komen. Hangt je toestel niet vast aan een draad, dan kan je gerust even de benen strekken tijdens een telefoongesprek. En waarom een mail sturen naar die collega een eiland verderop als je evengoed persoonlijk langs kan gaan? Beweeg je tussen je computerwerk door zoveel mogelijk doorheen je werkplek. Let wel op dat je je collega’s daarbij niet stoort.

Brainstormen in het park

Een vergadering biedt ook een mooie kans om van je stoel te ontsnappen. Toch wanneer er geen glansrol voor de beamer is weggelegd of tien man aanwezig zal zijn. Moet je daarentegen slechts met een of twee anderen te overleggen, kan je hen uitnodigen voor een ‘mobiele’ vergadering. In plaats van op een nieuwe stoel plaats te nemen in de vergaderzaal, stel je dus voor al wandelend van gedachten te wisselen. Loop een blokje rond of beweeg je richting een nabijgelegen park. Er zullen gegarandeerd verfrissende ideeën naar boven komen.

Iemand koffie?

Probeer minstens elk half uur even recht te staan. Al is het maar om iets te gaan uitprinten of koffie te gaan halen. Je zet best geen thermos of volle waterfles binnen handbereik. Zo heb je telkens wanneer je glas of kopje leeg is een goed excuus voor een mini-uitje richting koffiemachine of koelkast.

Deskercisen

Ben je werkelijk vastgekluisterd aan je bureau? Dan is er gelukkig nog de optie van het ‘deskercisen’. Met deze slimme kantoorfitness train je je spieren in alle discretie vanachter je computerscherm. Terwijl je rustig je mails afhandelt, strek je bijvoorbeeld met rechte rug je benen uit en tilt die 15 x 5 seconden van de vloer. Geoefende kantoorkleerkasten kunnen altijd hun tas of een pak printpapier op hun enkels leggen om de oefening wat uitdagender te maken. Een klassieker is ook je billen, handen of knieën in reeksen van 20 seconden zo hard je kan samen te knijpen. Met een beetje googlewerk heb je de oefeningen maar voor het uitkiezen.

Werk je fit

Maar in de eerste plaats bepaalt je jobkeuze zelf natuurlijk in grote mate hoe fit je blijft. Moet je 38 uur per week aan een receptie te zitten of aan de lopende band dossiers te schrijven, krijg je een pak minder beweging dan wanneer je bijvoorbeeld brandweerman of fitnesscoach bent.

Ook met deze populaire jobs mag je voorgaande tips in de wind slaan en krijg je vanzelf genoeg beweging:

Onderhoudstechnicus: Als onderhoudstechnicus zit je niet stil. Je sleutelt de hele dag aan machines en beweegt je daarbij van klant tot klant.

Postbode: Voor postbodes is het werkelijk onmogelijk om niet actief te zijn. Je wandelt of fietst van deur tot deur en voert de nodige aerobics uit om de post stijlvol in de brievenbussen te deponeren.

Bouwarbeider: Dit knelpuntberoep vereist een erg goede conditie. Heb je die nog niet, zul je ze dankzij het zware fysieke werk gegarandeerd snel krijgen.

Tuinier: Werken in openlucht tussen het groen is niet alleen goed voor je fysieke gezondheid. Ook je gemoed krikt ervan op, met minder risico op een burn-out tot gevolg.

Verpleegkundige: Nog een knelpuntberoep dat je in topvorm houdt. Om even rustig te gaan zitten heb je als verpleegkundige geen tijd. 10.000 stappen per dag? Doe maar maal drie.

Kelner: Als horecamedewerker leg je op het werk heel wat kilometers af. Je rept je met zwaarbeladen dienbladen tussen keuken en tafels om het de gasten naar hun zin te maken.

Bron: Jobat.be.