Aan de slag als ingenieur: "Natuurlijk weet je dat je een degelijk loon zal krijgen”

29 januari 2020

08u00

Werken als ingenieur heeft een boel pluspunten. Drie ervaringsdeskundigen vertellen wat hun job zo aantrekkelijk maakt.

Bert Van Roey (26) is projectingenieur bij Artes Group. Op dit ogenblik werkt hij aan de renovatie van het Antwerpse Museum voor Schone Kunsten. Ben Cloostermans (23) is research & development engineer bij Eriks. Hij leidt een project rond de ontwikkeling van een innovatief product met spitstechnologie. Stijn Van der Kerken (38) is freelance elektrisch & instrumentatie-ingenieur en bestuurder bij Toxandria Engineering.

Jobzekerheid

Stijn Van der Kerken: “Tegenwoordig is de schaarste zo groot dat mensen bij wijze van spreken van de schoolbanken worden getrokken. Ingenieurs met de juiste specialisatie worden vaak gecontacteerd door bedrijven of recruiters. Er woedt een echte war for talent. Als ingenieur is het een kunst om continuïteit in je cv op te bouwen, maar af en toe een weloverwogen sprong te maken. De keuzevrijheid als ingenieur is een luxe, maar het zou ooit wel kunnen keren. Al denk ik dat er altijd wel carrièremogelijkheden zullen zijn.” Zelf interesse in een job als ingenieur? Bekijk hier de openstaande vacatures.

Veel uitdagingen

Bert Van Roey: “In een ingenieursfunctie kom je heel wat uitdagingen tegen. Dat vind ik het tofste aan mijn job. Het was de belangrijkste drijfveer bij mijn studiekeuze. En het zal ook bepalend zijn voor mijn latere loopbaankeuzes.”

Ben Cloostermans: “Ook sociaal kan ik me als ingenieur verbeteren. Ik kom dagelijks in contact met verschillende mensen.”

Een mooi loon

Ben: “De grote vraag naar ingenieurs geeft je een uitstekende positie om te onderhandelen. Door de schaarste aan technisch hoogopgeleiden is de kans groot dat een loonvoorstel voldoet aan jouw verwachtingen.”

Stijn: “Ik zag al vacatures waar tekenpremies aan vasthangen. In een poging om je over de streep te trekken, stort men alvast een bonusbedrag op je rekening. Zelf zou ik daar wel nooit rekening mee houden.”

Bert: “Als je aan een ingenieursstudie begint, dan weet je dat je zal kunnen rekenen op een degelijke verloning.”

Weet jij wat je als ingenieur zou kunnen verdienen? Bekijk het op de Loonwijzer.

Dromen waarmaken

Bert: “Als kind wilde ik absoluut iets in de bouw doen. Dat dreef me naar de studies industrieel ingenieur bouwkunde. Vandaag werk ik aan iets unieks als de renovatie van het Antwerpse Museum voor Schone Kunsten.”

Ben: “Ik praat met mijn werkgever om een doctoraat te starten in samenwerking met de VUB. Zo kan ik mijn project op mijn bedrijf uitvoeren én bijdragen tot de ontwikkeling van technologie aan de universiteit. De technologische wereld wordt steeds complexer. Actief deelnemen aan de veranderende wereld om die te begrijpen, was zeker een drijfveer bij mijn studiekeuze.”

Stijn: “In het middelbaar kwam ik in een technische richting terecht omdat resultaten in het ASO uitbleven. Het was geen weloverwogen keuze. Na het middelbaar koos ik wel bewust om te studeren voor graduaat. Ik werkte daarna twee jaar als technieker en zag dat ingenieurs meer appreciatie en keuzes kregen. Daarom nam ik ontslag en ging nog twee jaar bijstuderen tot ingenieur. Ik was een laatbloeier, denk ik dan.”

Afwisseling en autonomie

Stijn: “Hét voordeel van een job als ingenieur is de keuzevrijheid. Je wordt zowel gevraagd bij privébedrijven in diverse sectoren, als bij overheidsdiensten en onderwijsinstellingen. Je kan gaan voor hands-on beroepen zoals werfopvolger, commissioning engineer of operator. Of je gaat voor de meer theoretische benadering zoals studiewerk of het opstellen van lastenboeken. En zelfs een mix is mogelijk. Er zijn ingenieurs die leidinggevende posities najagen, maar evengoed zijn er die een mooie carrière uitbouwen als technisch specialist.”

Ben: “Als ik na verloop van tijd in iets anders mijn tanden wil zetten, kan dat altijd. Dat blijkt uit de heel diverse jobs van mijn vroegere medestudenten terwijl we dezelfde opleiding genoten.”

Bert: “Met mijn team regelen we alles op de werf, van A tot Z: plannen, bestekken, prijsvragen, onderhandelingen met onderaannemers of leveranciers, bepaalde contracten, planning, controles op de werf, financiën, gesprekken met de architecten en de bouwheer. Bij een probleem op de werf moet je vaak zelf een oplossing bedenken. Dat zorgt allemaal voor veel afwisseling.”

Work-life balance

Ben: “Omdat je terechtkan in verschillende industrietakken, kan je kiezen voor een werkregime dat aansluit bij jouw levensstijl. Ik werk bijvoorbeeld graag in een dagregime. Ik hoef mijn uren ook niet te registeren. Dat geeft me de kans om zelf mijn dagen in te plannen. Of je ook buiten de werkuren bezig bent met je job, dat kies je hier zelf.”

Stijn: “Ik kan zelf mijn werktijd plannen en heb glijdende werktijden. Ik weet niet of ik dat ooit zou kunnen opgeven. Als freelancer is dat ideaal, al betekent niet werken natuurlijk ook dat ik geen loon ontvang.”

Bert: “Ik werk wel lange dagen, maar ben redelijk vrij in de planning van mijn uren. Als ik eens om 15 uur weg moet, dan kan dat, afhankelijk van de agenda en de situatie op de werf.”

