6 tips om je beter te concentreren op thuiswerk

Bron: jobat.be 0 Werkplek Ben jij een van de vele Belgen die ineens thuiswerkt tijdens de coronacrisis? Dan is het voor jou vast ook wel wennen om je te concentreren op je werk. Ben jij een van de vele Belgen die ineens thuiswerkt tijdens de coronacrisis? Dan is het voor jou vast ook wel wennen om je te concentreren op je werk. Jobat.be geeft 6 tips die je hopelijk wat kunnen helpen.

1. Ga niet in je pyjama aan de slag

Door je aan te kleden, geef je jezelf het signaal dat de werkdag begonnen is. Zelfs je schoenen aantrekken kan daarbij helpen: op het werk loop je vermoedelijk ook niet op je sokken of pantoffels rond.

2. Creëer een goede werkplek

Concentreren lukt makkelijker als je niet te veel externe prikkels hebt. Trek je daarom terug in een aparte ruimte. En richt die in zodat je fatsoenlijk kan werken. Plaats je scherm op de goede positie. Kies daarom voor een extern scherm of een extern toetsenbord waarbij je jouw laptop wat hoger zet.

3. Maak een planning… en respecteer die

Plan je werkdag vooraf en focus je tijdens de werkblokken ook effectief op je werk. Maar voorzie zeker ook momenten van ontspanning en beweging. Respecteer je eigen planning: als je werkdag om is, stop er dan ook echt mee. En misschien wel het belangrijkste advies: besef dat je niet even productief kan zijn als in normale omstandigheden – zeker niet als je kinderen hebt.

4. Schakel stoorzenders uit

Sociale media zijn in deze coronatijden een zegen om in contact te blijven met vrienden, familie en collega’s. Maar ze halen je ook uit je concentratie als je aan het werk bent. Schakel daarom de Facebook- en andere meldingen op je smartphone of laptop (even) uit als je aan de slag bent.

5. Hou werk en privé gescheiden

Online shoppen, de afwas doen, de was ophangen,… Laat het even wachten tot je pauzeert. Begin je eraan tussen het werken door, dan ben je jouw concentratie kwijt.

6. Hou je kinderen uit de buurt

Niet simpel, deze tip. Want kinderen eisen (terecht) ook hun deeltje van jouw aandacht op. Zorg er echter voor dat je niet – of toch zo weinig mogelijk – wordt gestoord als je aan het werk bent. Met oudere kinderen kan je daarover afspraken maken. Voor jongere kinderen zoek je iets waarmee ze zelf aan de slag kunnen: een spelletje, een tekening of – laten we niet te streng zijn voor onszelf – een scherm. Heb je een partner in huis, dan zou je bijvoorbeeld een wisselrol werk-oppas kunnen afspreken, waarbij telkens een iemand voor nanny speelt zodat de andere wat kan doorwerken. Heb je een tijdje gewerkt in afzondering, doe dan iets samen met je kinderen. Zo beloon je hen ook voor de inspanningen die zij leveren.

