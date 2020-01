5 voordelen aan werken in IT-sector ICT - Jobat

24 januari 2020

07u30

Bron: jobat.be 0 Jobs De IT-sector gaat spannende tijden tegemoet: de uitrol van 5G, lerende netwerken, auto’s die autonoom zullen kunnen rijden… Het is dan ook dé sector voor wie mee wil bouwen aan de maatschappij van de toekomst. Bovendien kan wie werkt in de IT-sector rekenen op tal van voordelen. We zetten ze op een rij.

Een leven lang leren

Het is een cliché, maar technologie en IT staan nooit stil. Elke dag brengt nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Samuel Caulier, CEO van Projinit: “Op de hoogte blijven is echt een must in onze sector. Als IT-bedrijf moet je daar dan ook op inzetten. Zo hebben wij een intern opleidingssysteem dat onze medewerkers opvolgt. Indien nodig, scholen onze medewerkers bij, via video based trainings bijvoorbeeld. Daarnaast organiseren we bootcamps om volledig nieuwe skillsets aan te leren aan onze medewerkers, die ze dan snel kunnen gebruiken in de praktijk. Dat valt ook onze klanten op. Het gebeurt dat ze na een tijd vragen of onze consultant naar hun bedrijf wil overstappen. Daar wordt door onze medewerkers echter zelden op ingegaan, net omdat men dan die steile leercurve verliest.” Bekijk hier de boeiendste jobs in IT.

Attitude belangrijker dan diploma’s

Omdat alles zo snel verandert, zijn specifieke diploma’s, zeker die uit een ver verleden, minder belangrijk. Een leergierige en oplossingsgerichte attitude des te meer. Samuel Caulier: “Die attitude moet van bij het begin goed zitten. Dat is iets waar wij echt op letten bij sollicitanten. Als je bepaalde kennis of informatie mist om een probleem op te lossen, kan je ofwel je schouders ophalen, of je kan je informeren en met alle mogelijke middelen naar een goede oplossing toewerken. Het spreekt voor zich dat wij enkele interesse hebben in medewerkers die alles op alles zetten. Als je klantgericht bent en je wil de technologie blijven volgen, kan je het heel ver schoppen.”

Boeiende projecten

IT wordt steeds crucialer in onze maatschappij, zelfs in sectoren die in principe niets met IT te maken hebben. Samuel Caulier: “Deel kunnen uitmaken van interessante projecten die van belang zijn voor onze hedendaagse maatschappij, is inderdaad een belangrijke meerwaarde in onze sector. Ik denk bijvoorbeeld aan de toepassing en uitrol van 5G. Meer en meer devices worden met internet geconnecteerd, koelkasten bijvoorbeeld, maar dat moet uiteraard allemaal op een veilige manier gebeuren. Voor jonge, ambitieuze mensen zijn dat projecten die echt motiveren. Het is ook zichtbaar. Het is altijd leuk als je bij de gemiddelde consument de vruchten van je werk ziet, bijvoorbeeld in een app.”

Een grote zelfstandigheid

Van medewerkers in de IT-sector wordt van bij het begin een grote zelfstandigheid verwacht. Ook dat houdt verband met de oplossingsgerichte attitude die nodig is voor dit werk. Wie als consultant werkt, zal bijvoorbeeld vaak alleen op de baan zijn en alleen de klant ondersteunen. Een grote verantwoordelijkheid voor wie net start. Samuel Caulier: “Daar staat dan wel tegenover dat de work-life-balance, net door die zelfstandigheid, goed zit. Heel vaak krijgen IT-medewerkers de kans om af en toe thuis te werken, als de nodige infrastructuur voorhanden is uiteraard.”

Interessant salarispakket

Hoewel het salarispakket natuurlijk niet de hoofdreden mag zijn om voor een bepaalde carrière te kiezen, is het wel mooi meegenomen dat de lonen in de IT-sector relatief hoog liggen, zeker in het geval van IT-consultants. Vaak zijn er ook tal van voordelen aan verbonden, zoals een firmawagen, maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering… Zelfs als starter kan je daarop rekenen. Wil je het gemiddelde loon in ICT weten? Dit kan je zelf nagaan met de Loonwijzer.

