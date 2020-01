5 tips voor een origineel cv Matthias Van Milders

21 januari 2020

07u30

Bron: jobat.be 0 Solliciteren Bedenk eens hoeveel cv’s een hr-verantwoordelijke ziet passeren voor een gemiddelde vacature. Een creatieve lay-out kan je altijd wel wat helpen om op te vallen in de massa. Deze tips zetten je op weg.

1. Hou het doel voor ogen

Eerst en vooral: een origineel vormgegeven cv kan een goed idee zijn, maar hou áltijd rekening met de job en het bedrijf waarvoor je solliciteert. Weet dat sommige grote bedrijven cv’s scannen met een automatisch systeem. Die systemen hebben dan bijvoorbeeld moeite met illustraties en grafieken. Of dat het geval is bij de job waar jij voor wil solliciteren, kan je in principe navragen bij de hr-verantwoordelijke.

Solliciteer je meer in de richting van een creatieve, sociale of sterk gedigitaliseerde sector, dan kan een origineel cv - zeker als je nog maar weinig ervaring hebt - echt wel wonderen doen. Voor sommige creatieve jobs kan een cv in de vorm van een doos, boekje of ander fysiek object prima werken. Maar ook voor meer doordeweekse cv’s kunnen de volgende tips helpen om het allemaal wat minder saai en droog te maken. Bekijk hier een voorbeeld van een creatief cv.

2. Check het lettertype

Het lettertype dat je gebruikt is misschien niet je eerste zorg, maar sta er toch even bij stil. Times New Roman is wel heel klassiek, niet? En met Comic Sans MS maak je dan weer niet de meest ernstige indruk. Er zijn echter voldoende andere lettertypes die prima geschikt zijn voor een cv. De populairste zijn Calibri, Cambria, Verdana en Georgia.

3. Creatief met kleur

Met kleuren kan je cv een stuk aantrekkelijker maken. Je kan bepaalde blokken een achtergrondkleur geven. Of je geeft tekstfragmenten een apart kleurtje. Dat kan je doen met titels, kernwoorden, de jobs die je uitoefende of andere elementen waarop je de aandacht wilt trekken.

4. Gebruik visuele elementen

Maak je sterke punten of ervaring visueel met infographics. Gebruik bijvoorbeeld een staafdiagram om je taalkennis aan te geven. Heb je relevante internationale ervaring? Duid de plekken waar je werkte aan op een wereldkaart. Geef kerngegevens weer met cijfers of illustraties. Met een tijdslijn maak je jouw professionele en andere ervaring in een vingerknip duidelijk.

5. Ga aan de slag met beelden

Een foto op je cv zorgt voor een persoonlijke toets. Kies uiteraard wel voor een foto met een professionele uitstraling en vermijd een halfslachtige selfie. Je kan ook bewegende beelden gebruiken: maak een video-cv of CVIV (cv interactive video). Zet de video online en neem de link op in je cv.

Lees meer op Jobat.be:

Recruiters scannen cv in 6 sec: wat bekijken ze?

Wees niet saai bij het solliciteren: 3 tips

39 snelle aanpassingen die je cv beter doen opvallen

Bronnen: jobat.be, Business Insider, CNBC.