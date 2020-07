5 tips om stressbestendiger te worden op het werk Charlotte Fouquet

27 juli 2020

09u00

Bron: jobat.be 2 Werkplek Het economische leven in ons land gaat stilaan weer zijn gewone gangetje. Terug naar het normale werkritme dus, en de stress die daar soms mee gepaard gaat. Wil jij het post-lockdown anders doen, en stabieler, rustiger en stressbestendiger door het leven gaan? Het economische leven in ons land gaat stilaan weer zijn gewone gangetje. Terug naar het normale werkritme dus, en de stress die daar soms mee gepaard gaat. Wil jij het post-lockdown anders doen, en stabieler, rustiger en stressbestendiger door het leven gaan? Jobat.be geeft je 5 tips die kunnen werken.

Wees niet bang van stress

Hoe je het ook draait of keert, in onze samenleving krijgen we bijna dagelijks te maken met stressvolle situaties: files, te veel werk, een afspraak die niet komt opdagen, onbeleefde mensen… Stress volledig uit je leven bannen is helaas niet echt een optie. Probeer stress daarom zoveel mogelijk te zien als een natuurlijke en zelfs behulpzame reactie, in plaats van iets dat je absoluut moet vermijden. Stressgevoelens hoeven immers niet altijd slecht te zijn. Ze houden je actief en alert, en ze kunnen een waarschuwing zijn om het even wat rustiger aan te doen. Als je je druk maakt over stress, verhoog je bovendien ook nog eens je stressniveau.

Zoek de natuur op

Tijdens de lockdown werden de lokale bossen en natuurgebieden overspoeld door wandelaars, joggers en fietsers. De natuur zorgde voor de nodige ontspanning in toch wel bijzondere tijden. Blijf die goede gewoonte vasthouden. Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken blijkt immers dat de natuur je stressniveau doet dalen en je gevoel van rust en welbevinden verhoogt. Bovendien ben je in beweging, wat het positieve effect op je mentale gezondheid nog versterkt. Wie rustig en ontspannen door het leven gaat, zal stresssituaties beter de baas kunnen.

Leef gezond

In drukke of stresserende periodes grijpen we al eens vaker naar ongezonde voeding. Toch is dat net wat je niet moet doen. Gevarieerd en gezond eten, in combinatie met voldoende beweging, zorgt er immers voor dat je zowel fysiek als mentaal sterker in het leven staat, en dus beter bestand bent tegen stress. Laat die ongezonde hap dus liggen, en kies voor een eetpatroon met voldoende groenten en fruit.

Communiceer beter met collega’s

Veel stress is het gevolg van niet of niet goed communiceren met collega’s. Door het gesprek aan te gaan, kan je werkgerelateerde stress vaak vermijden. Ga jij er bijvoorbeeld van uit dat elke taak altijd zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd? Dat is meestal niet het geval. Zit samen met je collega’s of leidinggevende en bepaal een prioriteitenlijst. Je zal zien dat niet alles op je lijst dringend is. Bovendien krijgen je collega’s zo een duidelijk beeld van wat je allemaal op de plank hebt liggen. Maak ondubbelzinnige afspraken met haalbare deadlines, zodat je jezelf niet voorbij hoeft te lopen.

Trek op tijd aan de alarmbel

Je kan nog zo stressbestendig zijn, het zal weinig verschil maken als er eigenlijk een structureel probleem met je workload is, of als je leidinggevende absurd hoge eisen aan jou stelt. Een gesprek met je leidinggevende of iemand van hr is dan aan de orde. Bereid je hier goed op voor. Lijst je taken en verantwoordelijkheden op, met een tijdsinschatting voor elk onderdeel. Doe eventueel ook zelf suggesties om je workload te verminderen: kan er geschoven worden met verantwoordelijkheden? Is er budget voor een extra medewerker? Ga in alle openheid het gesprek aan. Gaat je leidinggevende niet mee in het verhaal en krijg je de wind van voren, dan is het misschien wel degelijk beter om een andere job te zoeken. Elke dag van je werkleven krom staan van de stress is immers niet zoals het hoort te zijn.



