5 tekenen dat je beter van werk zou veranderen Kristina Rybouchkina

24 juni 2020

08u00

Bron: jobat.be 2 Werkplek Iedereen zucht wel eens dat het tijd is voor een nieuwe job. Maar weinigen voegen de daad bij het woord. Begrijpelijk, dat is niet evident als je je bedrijf door en door kent, toffe collega’s hebt en niet zo slecht verdient. Toch is het in sommige gevallen de moeite waard om uit je comfortzone te komen. Deze signalen wijzen daar volgens Iedereen zucht wel eens dat het tijd is voor een nieuwe job. Maar weinigen voegen de daad bij het woord. Begrijpelijk, dat is niet evident als je je bedrijf door en door kent, toffe collega’s hebt en niet zo slecht verdient. Toch is het in sommige gevallen de moeite waard om uit je comfortzone te komen. Deze signalen wijzen daar volgens Jobat.be op.

Je hebt nog hetzelfde takenpakket als toen je begon

Je werk brengt niet alleen brood op de plank. Het zorgt er ook voor dat je nieuwe ervaringen opdoet, vaardigheden traint en groeit als persoon. Of dat is toch de bedoeling. Heb jij het gevoel dat je de laatste jaren niks hebt bijgeleerd en krijg je geen kansen om extra verantwoordelijkheden op te nemen? Misschien geeft een andere uitdaging je meer voldoening.

Je resultaten kunnen je gestolen worden

Onverschilligheid is een gevaarlijk beestje. Het lijkt in eerste instantie te zorgen voor minder stress. Maar in werkelijkheid is het vooral afstompend. Als je de binding met je werk kwijt bent heb je geen reden meer om je best te doen, ga je je nutteloos voelen en haal je geen energie meer uit je taken. Die negatieve spiraal kan zelfs je privéleven beïnvloeden. Tijdig ingrijpen is de boodschap.

‘Nee’ zeggen is geen optie

De ene persoon stelt gemakkelijker grenzen dan de andere. Maar dat ligt niet alleen aan je karakter. Ook de sfeer en verwachtingen op het werk spelen een rol. Je collega’s af en toe te hulp schieten is oké. Lunchpauzes overslaan, ieder weekend je mails opvolgen en regelmatig verlof intrekken omdat je baas dat eist is dat niet. Je job zou je leven niet mogen beheersen. Een goede werkgever voorkomt dat werknemers opgeslorpt raken en toont begrip als iemand aangeeft dat het te veel dreigt te worden. Is ‘nee’ taboe in je bedrijf? Zoek dan betere oorden op.

Je bent in een nieuwe levensfase gekomen

Vond je het als prille twintiger geen probleem om drie uur te pendelen naar de job van je dromen, maar begint de afstand te wegen nu je kinderen hebt? Of vond je een ‘work hard, play hard’-cultuur oorspronkelijk aantrekkelijk, terwijl de vele cafébezoeken met je collega’s intussen als een verplichting voelen? Dat is niets om je voor te schamen. Als je prioriteiten veranderd zijn is het geen slecht idee om eens rond te kijken op de vacaturemarkt.

Het weekend kan er niet snel genoeg zijn

Iedereen houdt van het weekend. Maar als week na week de dagen zit af te tellen tot je eindelijk ‘vrij’ bent is dat een overduidelijk signaal dat je niet op je plaats zit op je bedrijf. Je brengt het grootste deel van de dag door op je werk. Dan kan je er toch maar beter gelukkig zijn?

