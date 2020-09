5 signalen dat jouw sollicitatiegesprek geen positief vervolg zal krijgen Charlotte Fouquet

Bron: jobat.be 0 Solliciteren Wie werk zoekt, kan dit al eens meemaken: een sollicitatiegesprek waarbij je achteraf eigenlijk niet goed weet of je het nu goed deed of niet. Je kon wel op alle vragen antwoorden en de rekruteerder was vriendelijk, maar wat betekent dat voor je kansen? Dit zijn voor Wie werk zoekt, kan dit al eens meemaken: een sollicitatiegesprek waarbij je achteraf eigenlijk niet goed weet of je het nu goed deed of niet. Je kon wel op alle vragen antwoorden en de rekruteerder was vriendelijk, maar wat betekent dat voor je kansen? Dit zijn voor Jobat.be de vijf duidelijke tekenen aan de wand dat je waarschijnlijk niét uitgenodigd wordt voor de volgende ronde.

1. De rekruteerder toonde geen of weinig interesse in wie je bent

Een sollicitatiegesprek dient niet alleen om je ervaring en vaardigheden te belichten. Een rekruteerder wil ook te weten komen wie jij bent als persoon. Hoe sta jij in het leven? Wat zijn je hobby’s? Ben je een groepsmens of eerder eenzelvig? Als je geen enkele vraag in die richting kreeg, dan is de kans groot dat de rekruteerder je kandidatuur al mentaal klasseerde.

2. Hij of zij stelde ook amper extra vragen

Wie vlot kan antwoorden tijdens een sollicitatiegesprek, heeft natuurlijk al een streepje voor. Maar heb je het gevoel dat de rekruteerder op automatische piloot een vragenlijstje afliep? Dan is dat niet zo’n goed teken. Het kan natuurlijk dat je antwoorden alomvattend waren, maar geen extra vragen betekent vaak geen interesse. Een geïnteresseerde rekruteerder zal je immers het vuur aan de schenen leggen.

3. Naar je beschikbaarheid is niet gepolst

Ziet men in jou een potentiële medewerker, dan zal de rekruteerder meestal vragen vanaf wanneer je beschikbaar bent. Op zijn minst zal hij of zij zelf zeggen wanneer er ten laatste iemand nodig is om het team te versterken. Werd hier niets over gezegd? Dan kan dat betekenen dat je niet zo’n goede indruk maakte.

Als ze je niet vragen of je wel beschikbaar bent voor de tweede fase, dan kom je wellicht niet in aanmerking

Hetzelfde geldt voor de eventuele vervolgstappen in de procedure. Als ze je niet vragen of je wel beschikbaar bent voor de tweede fase, dan kom je wellicht niet in aanmerking.

4. Het gesprek liep snel ten einde

Een nieuwe medewerker aannemen is niet iets wat je snel tussendoor doet: het kost het bedrijf of de organisatie ook een aardige duit geld. De persoon in kwestie moet niet alleen de juiste competenties hebben, hij of zij moet ook passen in de bedrijfscultuur en het team. Een sollicitatiegesprek dient dan ook om de kandidaat grondig te leren kennen, voorbij de gegevens in het cv. Liep het gesprek snel ten einde, of duurde het een stuk minder lang dan werd vooropgesteld, dan weet je eigenlijk al hoe laat het is.

5. Het salaris kwam niet ter sprake

Salarisvoorwaarden zijn een niet onbelangrijk onderdeel van een sollicitatiegesprek. Werd in de vacature enkel gesproken over ‘competitieve voorwaarden’, dan zal men zeker vragen naar jouw salariswensen of een tipje van de sluier lichten wat hun aanbod betreft. Gaat het om verloning volgens een barema, dan heb je op voorhand al een idee, maar kan er wel gesproken worden over hoeveel anciënniteit je kan laten gelden, of over eventuele extralegale voordelen. Is er geen woord gezegd over verloning? Vaak een duidelijk signaal dat men twijfels heeft bij jouw toekomst in het bedrijf.



