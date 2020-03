5 redenen om een stapje terug te zetten in je carrière Kristina Rybouchkina

12 maart 2020

08u00

Bron: jobat.be 0 Groeien Vertel je dat je promotie hebt gemaakt, word je gegarandeerd bedolven onder de schouderklopjes. Krijg je te maken met demotie, dan lijkt dat slecht nieuws. Terwijl er ook heel wat voordelen aan kunnen vasthangen. Steeds meer mensen zetten zelfs vrijwillig een stap terug in hun carrière. Vertel je dat je promotie hebt gemaakt, word je gegarandeerd bedolven onder de schouderklopjes. Krijg je te maken met demotie, dan lijkt dat slecht nieuws. Terwijl er ook heel wat voordelen aan kunnen vasthangen. Steeds meer mensen zetten zelfs vrijwillig een stap terug in hun carrière. Jobat.be geeft je vijf goede redenen om er eens over na te denken.

1. Minder werkdruk

“Als het idee om over te stappen naar een job met minder verantwoordelijkheden aanlokkelijk lijkt, komt dat waarschijnlijk omdat je je niet goed voelt in je huidige functie”, weet Tanja Verheyen. Zij onderzocht het fenomeen demotie en schreef er onlangs haar tweede boek over, ‘Demotie werkt’. “Misschien heb je gezondheidsklachten door stress op het werk. Misschien valt de werklast niet meer te combineren met je privéleven. Misschien ligt leidinggeven je minder dan gedacht. Denk eens na over wat voor jou écht belangrijk is. Met een minder intensieve job heb je daar meer tijd voor.”

2. Meer ruimte voor eigen interesses

Ook als je jezelf verder wil ontwikkelen als professional kan demotie interessant zijn. “Dat klinkt misschien tegenstrijdig, maar als je minder werk op jou neemt op je dagelijkse job, heb je na je uren meer tijd om je bij te scholen. Op termijn kan dat je carrière net vooruithelpen. Of je toelaten om die een nieuwe wending te geven”, verduidelijkt de expert. “Of misschien overweeg je om als zelfstandige aan de slag te gaan, maar durf je het risico niet zomaar te nemen? Minder uren werken geeft je de kans om die mogelijkheid te verkennen. Als je buiten je wil in een lagere functie terecht komt, moet je dat zeker in het achterhoofd houden.”

Zo lang blijven werken is alleen mogelijk als je je goed voelt in je job Tanja Verheyen

3. Werken tot je 67ste lijkt weer haalbaar

Omdat onze maatschappij nog sterk focust op carrière maken, is het allesbehalve evident om te beslissen om - al dan niet tijdelijk - een stap terug te zetten. En om het nieuws te brengen aan je omgeving. “Maar we moeten realistisch zijn. We moeten alsmaar langer werken, binnenkort tot ons 67ste. Als je alleen maar zou mogen opklimmen op de hiërarchische ladder, wil dat dan zeggen dat je decennia lang in een uiterst veeleisende functie moet blijven? Zo lang blijven werken is alleen mogelijk als je je goed voelt in je job.”

4. Betere match voor je bedrijf

Niet alleen jij hebt baat bij een job waar jij je goed in voelt. “Ook voor je werkgever is het beter dat de juiste persoon op de juiste plaats zit. De laatste jaren hebben bedrijven hier meer en meer aandacht voor. Wil je het nieuws brengen aan je baas, focus hier dan op. Leg uit dat je in je huidige positie je talenten niet optimaal kan benutten en pols of jullie samen op zoek kunnen naar een job waarin dat wél mogelijk is.

Jammer genoeg staan nog niet alle firma’s hiervoor open. Zeker in Amerikaanse bedrijven is het nog vaak ‘up or out’. In zo’n geval moet je jezelf vooral de tijd geven om te beslissen welke richting je uit wil en om een nieuwe opportuniteit te vinden. Een job verlaten blijft een soort rouwproces. Maar vaak zijn mensen die ongelukkig waren achteraf erg tevreden dat ze voor demotie hebben gekozen.”

5. Nieuwe uitdagingen

“Ga je ‘achteruit’ in je carrière in plaats van vooruit, dan kan het voor een buitenstaander lijken alsof je kiest voor een saaie cocon. Maar niets is minder waar”, voegt Verheyen er nog aan toe. “Elke verandering is een uitdaging. Waarschijnlijk kom je in een nieuw team terecht, mogelijk zelfs in een ander bedrijf. Daar word je ongetwijfeld geconfronteerd met nieuwe programma’s, andere manieren van werken en taken die je niet eerder hebt uitgevoerd. Je zal er sowieso uit leren. Zonder op de toppen van je tenen te moeten lopen.”

