5 manieren om je evaluatiegesprek te verknallen

26 december 2019

Bron: jobat.be 0 Werkplek Komt je Komt je jaarlijkse evaluatie eraan? Maak je geen zorgen, zo’n gesprek is niet bedoeld om je op het matje te roepen. Integendeel, het is je kans om aan je baas te laten weten hoe jij je voelt op de werkvloer en wat er volgens jou kan verbeteren. Als je het slim aanpakt, haal je er dus alleen maar voordeel uit. Voor een aantal zaken moet je weliswaar wel op je hoede zijn: dit doe je dus beter niet.

Onvoorbereid binnenkomen

“Wil je een waardevol evaluatiegesprek hebben, dan moet je je voorbereiden”, gelooft Filip De Pooter, Country Manager bij loopbaan- en talentexpert Lee Hecht Harrisson. “Je leidinggevende zal tijdens je evaluatie een terugblik willen werpen op je werk van de afgelopen periode. Overloop daarom voor jezelf op voorhand de projecten die je tot een goed einde hebt gebracht. Heb je bijvoorbeeld nieuwe klanten aangebracht? Welke targets heb je behaald? Zo heb je meteen enkele positieve zaken om over te praten.”

“Denk ook eens na over je werkpunten. Je werkgever zal hier ongetwijfeld naar vragen. Als je niet houdt van administratie, mag je bijvoorbeeld gerust toegeven dat je in de toekomst beter georganiseerd zou kunnen werken. Dat getuigt van de nodige zelfkennis.”

Problemen aanhalen, maar geen oplossingen

“Je baas zal ook polsen naar hoe jij je voelt op de werkvloer. Als je ontevreden bent over pakweg de sfeer in je team of de aanpak van een bepaald project, mag je hier uiteraard eerlijk over zijn. Maar alleen kritiek spuien, helpt je niet verder. Benoem dus de problemen, maar denk daarnaast na over een manier om die zaken te verbeteren. Zo kan je in dialoog gaan met je chef en samen tot een oplossing komen.”

Een bommetje laten vallen

“Wij raden bedrijven altijd aan om meer dan één evaluatiemoment per jaar in te plannen”, vervolgt de hr-expert. “Idealiter zit je dus om de twee à drie maanden samen met je leidinggevende om het even over je performance te hebben. Zo voorkom je dat onopgeloste zaken blijven sluimeren. Is dat bij jou op de werkvloer niet te gewoonte? Neem dan het initiatief om problemen zo vroeg mogelijk aan te kaarten. Je evaluatiegesprek starten met de mededeling dat je eigenlijk al maanden ongelukkig bent over die slechte sfeer of de aanpak van dat project, is dus een minder goed idee. Beter laat dan nooit natuurlijk, maar je leidinggevende zal zich wel afvragen waarom je niet eerder je mond hebt opengedaan. Het is niet de bedoeling dat er tijdens een evaluatiegesprek onaangename verrassingen naar boven komen.”

Meteen opslag vragen

“Ben je erg tevreden met je prestaties en vind je dat je opslag verdient? Je evaluatiegesprek is zeker een goed moment om een loonsverhoging te vragen. Maar luister wel éérst naar wat je leidinggevende te zeggen heeft over jullie samenwerking. Misschien heeft die bepaalde zaken anders ervaren. Als de vraag tot het einde bewaart, voorkom je dat je met je mond vol tanden staat.” Lees hier hoe je het best om meer loon vraagt.

Je evaluatieverslag niet nalezen

“Na het gesprek bezorgt je werkgever je normaal een schriftelijke samenvatting van je evaluatie”, voegt Filip De Pooter er nog aan toe. “Lees die goed na. Ben je het niet eens met bepaalde zaken die in het verslag staan? Durf je leidinggevende er dan op aan te spreken dat jij het gesprek anders hebt ervaren. Het document vormt tenslotte het aanknopingspunt voor toekomstige beoordelingen. Maakt je leidinggevende geen verslag? Schrijf er dan zelf eentje, zodat jullie de volgende keer niet van nul moeten starten.”

