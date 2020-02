5 jobs die in de toekomst hot zullen zijn

Kristina Rybouchkina

26 februari 2020

07u30

Bron: jobat.be 0 Jobs De komende jaren zullen heel wat jobs sneuvelen door de digitalisering. Toch is dat geen reden tot paniek. De arbeidsmarkt is namelijk altijd in verandering. Nog niet zó heel lang geleden kon je nog carrière maken als tapijtknoper of melkboer. Technologiefederatie Agoria gelooft dat voor elke werkpost die nu wegvalt vier andere in de plaats komen. Maar wat zijn de jobs van de toekomst precies? En wat moet je ervoor kunnen?

Robotica-expert

De kans is groot dat robots binnen enkele jaren zelfstandig vrachtwagens lossen, onze huizen poetsen en pakketjes leveren. Maar die technologie zal niet uit de lucht komen vallen. Om al die slimme robots te ontwikkelen, te onderhouden en continu te verbeteren zijn heel wat roboticaspecialisten nodig. Met een diploma informatica, engineering of elektromechanica kan jij je ontpoppen tot robotics automation consultant, technisch onderzoeker of automation engineer.

Online gezondheidsspecialist

Zorgberoepen als dokter of verpleegkundige zijn niet meteen bedreigd door nieuwe technologieën, integendeel. Wel evolueren ze mee. Er bestaan al heuse online apotheken waar klanten niet alleen medicatie kunnen bestellen, maar ook advies kunnen inwinnen. Na een opleiding farmacie kan je anno 2020 dus aan de slag als ‘online apotheker’ die medische vragen vanop afstand beantwoordt. Daarnaast worden gezondheidsapps en -gadgets steeds belangrijker. Dus ook voor technische e-health-experten zijn het boeiende tijden.

Privacy consultant

Hoe meer digitale toepassingen er worden gebruikt, hoe meer data er beschikbaar zijn. Alleen mag al die informatie niet in verkeerde handen vallen. Privacydeskundigen zijn om die reden meer gegeerd dan ooit, zeker sinds de opkomst van GDPR (of ook Algemene verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd). Tot die categorie horen zowel ICT’ers die voor de nodige cybersecurity zorgen, als gespecialiseerde juristen en zelfs social media consultants die bedrijven adviseren over een efficiënte, correcte en veilige online marketingstrategie. Een opleiding rechten, marketing of communicatie blijft dus erg waardevol.

Stadsboer

Steden worden steeds groter en groene ruimtes zeldzamer. Dat vraagt creatieve oplossingen voor onder meer de groente- en fruitteelt. Trendwatchers geloven dat urban farming zo’n creatieve oplossing is: gewassen kweken in verticale tuinen, op stadsdaken of in verlaten fabriekshallen. Een fascinerende uitdaging voor wie stadsboer wil worden en voor bio-ingenieurs, land- en tuinbouwwetenschappers en geografen die hun schouders onder de ontwikkeling zullen zetten. Om de natuur die er nog is te beschermen is er bovendien een enorme vraag naar duurzaamheidsdeskundigen.

Chief Happiness Officer

Naast de groeiende aandacht voor het milieu stijgt bij bedrijven het besef dat ze moeten inzetten op welzijn op de werkvloer. Steeds meer organisaties benoemen daarom een zogenaamde Chief Happiness Officer. Haar job? Een beleid uitwerken dat collega’s gezond, gemotiveerd en mentaal fit houdt. Ook preventieadviseurs met kennis van burn-out, psychologen en coaches blijven in de toekomst onmisbaar. Want hoewel robots veel in hun mars hebben, zullen zij nooit kunnen tippen aan een goed persoonlijk gesprek.

