5 bewijzen dat je dringend een nieuwe job moet zoeken Kristina Rybouchkina

20 december 2019

07u30

Bron: jobat.be 1 Ontslag Bijna één Belg op vijf is ongelukkig op het werk, wees een eerder onderzoek van hr-dienstverlener Attentia uit. Toch is er bij de meeste werknemers Bijna één Belg op vijf is ongelukkig op het werk, wees een eerder onderzoek van hr-dienstverlener Attentia uit. Toch is er bij de meeste werknemers geen haar op hun hoofd dat eraan denkt om van job te veranderen . Opgebouwde kennis, anciënniteit, een mooi loon, werkzekerheid: het zijn stuk voor stuk goede redenen om te blijven. Maar zijn die ook genoeg? Check met hoeveel van onderstaande stellingen je akkoord gaat en trek zelf je conclusies.

Je bent jezelf niet in het gezelschap van je collega’s

Uiteraard zijn er op elke werkvloer wel eens spanningen of stressvolle periodes. Maar over het algemeen zou je werkplek een plaats moeten zijn waar je graag komt. Waar je fijne momenten beleeft met collega’s. Waar je jezelf kan zijn. Is dat bij jou niet het geval en weegt dat op je geluksgevoel? Stel jezelf dan de vraag of de waarden en normen van je bedrijf wel stroken met je eigen waarden en normen. Ligt de losse of net stijve bedrijfscultuur je eigenlijk? Staan je collega’s op dezelfde manier in het (professionele) leven als jij? Is het antwoord negatief, dan voel je je ergens anders misschien beter thuis.

Je voelt je niet gewaardeerd

Werk jij je te pletter, maar merkt je baas dat helemaal niet op? Krijg je alleen maar opmerkingen over dingen die nog niét gedaan zijn, waardoor je het gevoel hebt dat het nooit goed genoeg is? Dat is een enorme domper op de werkvreugde. Spreek je leidinggevende zeker aan als je hier last van hebt, want een gebrek aan waardering kan op termijn mee leiden tot een burn-out. Heb je al meermaals een hulpkreet geslaakt, maar komt er geen verbetering? Stel jezelf dan de vraag of je dat wil en kan volhouden. In ons gratis e-book vind je alvast heel wat tips die je kunnen helpen.

Je vindt je draai niet meer door de vele veranderingen

Veel mensen veranderen niet van werk omdat ze bang zijn voor de vele veranderingen die dat met zich meebrengt. Maar in elk bedrijf vinden continu veranderingen plaats. Is er bij jou een hypermodern computersysteem geïntroduceerd waar je geen snars van begrijpt? Heb je een nieuwe baas, waar je absoluut niet mee overeenkomt? Zijn verschillende fijne collega’s moeten vertrekken, waardoor je minder graag komt werken? Neem geen drastische beslissingen. Geef jezelf tijd om eraan te wennen en je weg te zoeken. Maar als er na een of twee jaar nog steeds geen verbetering in zicht is, kan het toch geen kwaad om je andere opties te verkennen.

Je resultaten? Daar geef je niet om

Zeg eens eerlijk: wanneer heb je voor het laatst voldoening gehaald uit een taak die je tot een goed einde hebt gebracht? Weet je het niet meer? Dat is een groot alarmsignaal. Als je dat gevoel nog nooit hebt gehad, is dat het bewijs dat de job die je uitvoert je eigenlijk niet ligt. Een carrièreswitch is dan duidelijk aan de orde. Haalde je vroeger wel veel voldoening uit je werk, maar is dat gevoel door omstandigheden verdwenen? Ook dan moet je actie ondernemen, want onverschilligheid een van de eerste signalen van een naderende burn-out.

’s Morgens zie je er vaak tegenop om naar het werk te vertrekken

Bijna niemand zet na een fantastisch weekend met plezier de wekker voor maandagochtend. Maar leef jij echt van weekend tot weekend? Voel je dagelijks een afkeer om naar je werk te vertrekken? En zit je de uren af te tellen tot je naar huis mag eens je er bent? Daar kan geen goed salaris of opgebouwde anciënniteit tegenop. Raap je moed bij elkaar, bekijk de openstaande vacatures en begin alvast je ontslagbrief op te maken. Succes!

Lees ook:

Ontslag nemen na een conflict: dit zijn de do’s en don’ts

Deze vier jobs hebben een hoog burn-outrisico

Minder kans op burn-out door meer voldoening in je job