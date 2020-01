5 afknappers tijdens een sollicitatiegesprek



Kristina Rybouchkina

03 januari 2020

08u00

Als je gaat solliciteren wil je natuurlijk een zo goed mogelijke indruk maken op de recruiter. Maar niemand wordt graag naar de mond gepraat. Er is dus wel degelijk een grens, die je best niet overschrijdt - als je tenminste niet wil overkomen als een hielenlikker. De volgende valkuilen kan je gemakkelijk vermijden.

Strooien met complimenten

In principe is een compliment een goede manier om het ijs te breken wanneer je iemand voor het eerst ontmoet. Tijdens een sollicitatie komen complimentjes echter al snel geforceerd over. De recruiter wil niet weten wat jij vindt van zijn of haar outfit, hij wil weten of je een goede kandidaat bent voor de job. Een uitspraak als: “Goedemorgen, knap pak”, zal dus vooral voor gefronste wenkbrauwen zorgen. Wil je toch iets positiefs zeggen, maak dan liever een opmerking over de architectuur of de inrichting van het gebouw. Als die bijzonder is, tenminste.

Doen alsof je alleen leeft voor je werk

Vraagt de recruiter jou om iets over jezelf te vertellen? Vat dan eerst en vooral je carrière samen, maar vergeet niet om daarnaast ook iets over je privéleven te vertellen. Je moet heus geen workaholic zijn om aangeworven te worden. Bedrijven zoeken gemotiveerde kandidaten die hun job graag doen én een fijne persoonlijkheid hebben. Je hobby’s verklappen heel wat over je karakter en over je soft skills. Wees niet bang om er enthousiast over te zijn. Hobby’s op je cv vermelden? De meningen zijn verdeeld.

Te veel op je gemak zijn

Blijkt dat jij en de recruiter een gemeenschappelijke hobby hebben? Of zijn jullie opgegroeid in dezelfde streek? Leuk, dan is er vast meteen een klik. Let echter op dat je niet te familiair wordt. Een sollicitatiegesprek blijft een professionele ontmoeting. Gekke verhalen opdissen en mopjes maken doe je best pas na je aanwerving. Anders riskeer je om de goede indruk die je aanvankelijk hebt gemaakt te verknoeien.

Het bedrijf waar je solliciteert de hemel in prijzen

Nog een veel voorkomende vraag op sollicitaties is: “Wat kan ons bedrijf volgens jou beter doen?”. Wat je ook antwoordt, zeg niet: “Niets”. Je mag zeker positief zijn over de firma, je wil er tenslotte graag aan de slag. Maar je bent pas een echte aanwinst als je ook kritisch kan zijn en verbeteringen kan aanbrengen. Ook deze lastige vragen kan je krijgen tijdens je sollicitatiegesprek.

De waarheid verdraaien

Ben je ontslagen bij je vorige werkgever na een ruzie met je chef? Prijkt je een groot gat op je cv? Heb je absoluut geen ambities om op te klimmen? Het is soms verleidelijk om de waarheid te verdraaien als je een vraag krijgt over een gevoelig onderwerp, omdat je een sociaal wenselijk antwoord wil geven. Alleen kan je flink in de problemen komen als je door de mand valt. Denk daarom op voorhand na over een manier om moeilijke vragen eerlijk te beantwoorden. Zo schiet je niet eigen voet. Je vindt nog meer tips & tricks voor het sollicitatiegesprek in ons handig (en gratis) e-book.

