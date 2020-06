43 verlofdagen? Dan moet je in deze sector werken Joni Horemans

26 juni 2020

08u08

Bron: jobat.be 0 Salaris Met de zomer voor de deur en de grenzen die terug opengaan zijn we collectief in de ban van vakantie. Daar hebben we natuurlijk liever wat meer van dan wat minder. Hoeveel verlofdagen je precies toebedeeld krijgt, hangt sterk af van het soort job dat je uitoefent. Dat wordt ook bevestigd door de cijfers van het laatste Salariskompas* van Met de zomer voor de deur en de grenzen die terug opengaan zijn we collectief in de ban van vakantie. Daar hebben we natuurlijk liever wat meer van dan wat minder. Hoeveel verlofdagen je precies toebedeeld krijgt, hangt sterk af van het soort job dat je uitoefent. Dat wordt ook bevestigd door de cijfers van het laatste Salariskompas* van Jobat.be . Verlang je meer vrijaf? Dan moet je onderstaande beroepen maar eens overwegen.

Het Salariskompas peilt naar goede traditie jaarlijks naar het aantal verlofdagen van de Vlaamse werknemer. En de winnaar van 2019 is… het onderwijs, jawel! Met een gemiddelde van 43,5 verlofdagen spannen onze leerkrachten de kroon. De onderwijssector voert al jaar en dag het toplijstje meeste verlofdagen aan en daar valt weinig verandering in te verwachten. Dit hoge aantal vakantiedagen gaat wel ten koste van de flexibiliteit, want van je dagen vrij inplannen is natuurlijk geen sprake. In het onderwijs hang je vast aan de traditionele, maar wel talrijke, piekmomenten.

Onze al evenmin verrassende nummer twee is de overheid. Een job bij de staat levert al gauw gemiddeld 32,5 verlofdagen op, zo blijkt uit de meest recente Salariskompascijfers. De Belgische ambtenaren zijn bijgevolg trouwe habitués op terrasjes en stranden wereldwijd.

Naar school voor meer vakantie

Ambieer je geen ambtenarenbestaan, zal je voor extra veel vakantie naar school moeten. Voor de klas gaan staan is daarbij geen must, want ook met de nodige hogere diploma’s krijg je gemiddeld meer vrij. Waar laaggeschoolde werknemers het moeten doen met 25 verlofdagen, krijgen professionele en academische bachelors er ieder jaar twee extra. Masters bakken nog net iets bruiner met een gemiddelde van 28 verlofdagen. Onder de gediplomeerden zijn het vooral wetenschappelijke onderzoekers die veelvuldig hun strandlakens uitrollen. Met 29,9 verlofdagen krijgen zij de bronzen beker wat veel vrije tijd betreft.

De ingenieurs vallen net buiten de top drie. Maar met een score van 28,5 krijgen ook zij ruim meer verlof dan het wettelijke minimum van 20 dagen. Deze extra rustmomenten zijn zeker welkom om te ontladen van een doorgaans veeleisende job, met een torenhoge verantwoordelijkheid.

Goed betaald = ook veel verlof

Maar de managers en directeurs zitten de ingenieurs op de hielen! Net als de research & developers. Beide functietitels zijn goed voor een gemiddelde van 28,4 verlofdagen per jaar. Werkgevers die goed betalen zijn doorgaans ook vrijgevig met verlofdagen. Maken we de opdeling per sector, blijkt de chemie & farmaceutische industrie het derde meeste verlofdagen uit te delen aan het personeel, na de onoverwinnelijke overheids- en onderwijssector.

Op de zevende plek pikken tenslotte ook boekhouders en andere financiële professionals een extra vakantiedag mee. Zij krijgen doorgaans 27,6 dagen vrij van het werk. Bank en verzekeringen komt als sector zelfs op de vijfde plek.

Bron: Jobat.be.

* Over het Salariskompas van Jobat:

De gegevens uit het Salariskompas zijn gebaseerd op een enquête bij 57.342 voltijds werkende loontrekkenden actief in Vlaanderen en Brussel, waarvan 65 procent mannen en 35 procent vrouwen. 79 procent van de deelnemers werkt als bediende, 15 procent als arbeider en 6 procent als ambtenaar. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 36,1 jaar, de gemiddelde werkervaring 12,8 jaar. Data uit 2019, verwerking april 2020.