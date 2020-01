4 tips om dit jaar eindelijk die droomjob te strikken Charlotte Fouquet

13 januari 2020

08u00

Bron: jobat.be 0 Solliciteren Het begin van het jaar is hét moment om even vooruit te blikken, ook wat je job betreft. Welke plannen heb je voor het komende jaar? Wat wil je bereiken? Maar ook: wat zou je graag anders zien? Haal je niet genoeg voldoening uit je job, of zou je wel eens willen zien wat andere werkgevers te bieden hebben? Stel je ambities dan niet langer uit. Neem dit jaar je carrière in handen en ga voor je droomjob.

Weet wat je wil via loopbaancoaching

Je kan maar echt iets veranderen aan je werksituatie, als je weet wat je wil. Loopbaancoaching of loopbaanbegeleiding kan je hierbij helpen. Via gesprekken en denkoefeningen ontdek je welke waarden voor jou belangrijk zijn, en waar je interesses en competenties liggen. Je leert er je loopbaan actief te sturen. Door dit alles versterk je je positie op de arbeidsmarkt.

Er zijn heel wat loopbaancentra of individuele loopbaancoaches die loopbaanbegeleiding aanbieden, verspreid over het hele land. Op de website van de VDAB vind je een lijst van erkende loopbaancentra.

Niet onbelangrijk: volg je de loopbaanbegeleiding bij een erkend loopbaancentrum, dan kan je in aanmerking komen voor loopbaancheques. Je kan de voorwaarden nalezen op de website van de VDAB. Nieuw sinds 1 januari 2020 is dat je minimum 7 jaar werkervaring moet hebben als werknemer of zelfstandige. Voldoe je aan de voorwaarden, dan kan je elke 6 jaar een loopbaancheque bestellen voor 4 uur loopbaanbegeleiding en een loopbaancheque voor 3 uur. Via loopbaancheques betaal je maar 40 euro voor 4 uur loopbaanbegeleiding. In onze gidsen vind je alvast heel wat tips om zowel je cv als je motivatiebrieven helemaal op punt te krijgen.

Opleidingen voor professionele groei

Ben je op zich wel tevreden over je werkgever, en kan je het goed vinden met je collega’s, dan is er in principe geen reden om van werkgever te veranderen. Ben je echter uitgekeken op je job, ga dan eens na bij de hr-dienst welke mogelijkheden er zijn om intern door te groeien of van job te veranderen. Vaak voorzien bedrijven trajecten voor werknemers om bepaalde competenties te verwerven of te versterken. Durf ook het gesprek aangaan met je baas. Geef duidelijk aan hoe jij je loopbaan graag ziet evolueren en vraag welke stappen je moet zetten om die doelstellingen te bereiken. Zijn er geen interne opleidingen, dan bestaat de mogelijkheid dat jouw werkgever tussenkomt in de kostprijs van een externe opleiding. Vragen staat vrij. Lees alle tips in ons e-book over het functioneringsgesprek.

Werk aan je zelfvertrouwen

Misschien heb je wel de juiste competenties voor je droomjob, maar houdt je persoonlijkheid je tegen. Je hebt immers zelfvertrouwen nodig om echt te gaan voor jouw professionele ambities. Ten eerste moet je durven uitspreken wat die ambities zijn. Alleen zo weet jouw baas (of de rekruteerder in het geval van een nieuwe job) wat je verwachtingen zijn op loopbaanvlak.

Durf ook je kwaliteiten, talenten en verwezenlijkingen in de verf zetten, bijvoorbeeld tijdens een evaluatie- of sollicitatiegesprek. Dergelijke gesprekken zijn niet het moment om bescheiden te zijn.

Laat tot slot van je horen van dag tot dag, in vergaderingen bijvoorbeeld. Zo toon je aan dat je geïnteresseerd bent en met kennis van zaken spreekt.

Vind je het toch moeilijk om je vol vertrouwen te profileren op je werk, laat je dan coachen. Er zijn heel wat coaches en psychologen die jou kunnen helpen om het beste uit jezelf te halen.

Breid je netwerk uit

Wil je aan de slag of doorgroeien in een bepaalde sector? Creëer dan een netwerk in die sector. Maak een LinkedIn-profiel aan en laat daaruit duidelijk blijken wat je competenties, ervaring en interesses zijn. Connecteer met mensen uit je sector, ook als je ze nog niet hebt ontmoet. Je kan in je verzoek tot connectie duidelijk aangeven waarom je graag wil connecteren. Post zelf interessante zaken uit je werkveld, of reageer op de berichten van anderen.

Verlies echter het face-to-face-contact niet uit het oog. Ga naar conferenties, lezingen, netwerkmomenten … en wees niet bang om mensen aan te spreken. Je zal zien: hoe groter je netwerk, hoe meer je op de hoogte zal zijn van innovaties en ontwikkelingen in je werkgebied, waardoor je expertise nog zal uitbreiden. Bovendien zal je ook sneller op de hoogte zijn van eventuele professionele opportuniteiten.

Heb je een sollicitatiegesprek? Bereid je tot in de puntjes voor met ons e-book.

