10 jaar hondstrouw aan werkgever, maar dan toch op zoek naar nieuwe job Charlotte Fouquet

04 februari 2020

07u09

Bron: jobat.be 1 Solliciteren Er was een tijd dat jarenlang werken voor dezelfde werkgever als een pluspunt werd gezien. Het toonde immers aan dat je een loyale en standvastige medewerker was. Vandaag zien rekruteerders dat anders. Af en toe van werk veranderen duidt er immers op dat je graag nieuwe uitdagingen aangaat, ambitieus bent en wil blijven leren, in tegenstelling tot wie blijft hangen in dezelfde job.

Belangrijkste vraag: moet je wel echt vertrekken?

Na jarenlang werken bij dezelfde werkgever, kan de verveling wel eens toeslaan, met een gebrek aan motivatie tot gevolg. Van werkgever veranderen hoeft echter niet altijd. Als je het goed kan vinden met je collega’s en de waarden van het bedrijf sluiten nog steeds aan bij wie jij bent, dan loont het de moeite om de interne mogelijkheden te bekijken. Kan je doorgroeien, horizontaal of verticaal? Of zijn er opleidingen die je binnen hetzelfde bedrijf op een ander spoor kunnen zetten? Ga zeker het gesprek aan met je leidinggevende en evalueer of vertrekken echt wel de beste optie is. In onze gids rond het functioneringsgesprek vind je alvast heel wat tips.

Op zoek naar een nieuwe job: enkele tips

Als je verhaal bij een bepaalde werkgever echt ten einde is, dan is het tijd om je te focussen op iets nieuws. Je ervaring en netwerk zijn hierbij een belangrijke troef.

Gebruik je netwerk

Als je al jaren dezelfde job uitoefent, of bij dezelfde werkgever werkt, betekent dat ook dat je in die sector een netwerk hebt uitgebouwd. Wil je graag verder in die sector, dan is dat een belangrijke troef. Spreek je contacten aan, online of offline. Laat ze weten dat je op zoek bent naar een nieuwe uitdaging. Via de juiste contacten maak je veel meer kans om een vacature te vinden die jou op het lijf geschreven is.

Zet je ervaring in als een troef

Bij solliciteren hoort natuurlijk een ijzersterk cv en een vlotte motivatiebrief. Laat uit je cv duidelijk je ervaring blijken. Schrijf niet gewoon ‘10 jaar bij werkgever X’, maar vermeld je verwezenlijkingen, projecten waar je aan meewerkte, klanten waarmee je samenwerkte … Dat maakt het veel concreter. Voor een rekruteerder is het zo meteen duidelijk wat er op je palmares staat. Meer tips nodig om een cv met impact te kunnen schrijven? Je vindt ze in deze gids.

Bereid je voor op kritische vragen

Een rekruteerder zal willen testen of je wel voldoende flexibel, ambitieus en leergierig bent. Bereid je dus goed voor op het sollicitatiegesprek, zodat je je antwoorden klaar hebt. Volgde je door de jaren heen bepaalde opleidingen? Of kreeg je gaandeweg meer verantwoordelijkheden, waardoor de inhoud van je job veranderde? Vermeld dat dan zeker tijdens het gesprek. Zo counter je het idee dat je al die jaren ter plaatse bent blijven trappelen.

Laat ook blijken dat je goed hebt nagedacht over je beslissing. Kader dit positief en niet negatief. Met andere woorden, leg niet de nadruk op het feit dat je jouw job beu bent en op zoek bent naar verandering. Vermeld heel concreet wat je precies aantrekt in de functie waarvoor je solliciteert. Geef daarbij ook aan, door bijvoorbeeld te verwijzen naar eerdere projecten, waarom die functie jou op het lijf geschreven is.

Grijp de kans om meer te verdienen

Veranderen van job biedt ook de kans om je salaris en extralegale voordelen een serieuze boost te geven. Grijp die dan ook met beide handen. Het is veel moeilijker om later nog een loonsverhoging uit de brand te slepen. Ook hier is je ervaring een belangrijke meerwaarde. Genereerde je bij je huidige werkgever een bepaalde financiële meerwaarde? Dan is dat een belangrijk argument. Wees hierbij zeker niet te bescheiden.

Bron: jobat.be.