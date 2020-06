“Werkgevers mogen zich niet blindstaren op de vereiste jaren werkervaring, afgestudeerden niet op hun droomjob” Licence2Skill zet in op individuele competenties en talenten van jongeren Louise De Vliegere

12 juni 2020

17u29 0 Jobs Juni is halfweg, voor veel studenten is het aftellen geblazen: de eindsprint is ingezet. Weldra studeert de klas van 2020 af. Uren met de neus in de boeken zitten, papers en groepswerken maken en (virtuele) lessen volgen, het is binnenkort allemaal verleden tijd. Het echte werk lonkt, al blijkt de overstap naar de arbeidsmarkt niet voor iedereen even vlot en succesvol te verlopen. Licence2Skill wil inzetten op de competenties en talenten van jongeren, met het oog op hun droomjob.

Naast de tips, CV-screenings en webinars van VDAB en de loopbaanoriëntatie van hun onderwijsinstelling, kunnen afstudeerders ook aankloppen bij verschillende organisaties die zich inzetten voor een succesvolle sprong naar de arbeidsmarkt. Een van deze organisaties is Licence2Skill, een initiatief dat onlangs werd gestart door Filip Plompen, Tom Baeten en Maxene Willems, en dat nog volop in voorbereidingsmodus is om in september uit de startblokken te schieten.

Plompen kwam zelf op de arbeidsmarkt terecht zonder diploma, en zonder zelfvertrouwen. Nu zet hij zijn persoonlijke ervaring en inzichten in om anderen te begeleiden in hun zoektocht naar de perfecte job. “Met Licence2Skill zouden we graag focussen op de kwaliteiten en talenten van alle jongeren. Een diploma is namelijk geen voorspeller van hoe iemand zal presteren op de werkvloer en je moet natuurlijk ook de kans krijgen om ervaring op te doen”, klinkt het.

Ik heb 65 brieven gestuurd en 15 gesprekken achter de rug, maar ik ben nog steeds werkloos Ellen

Onvoldoende werkervaring

Ellen (25) studeerde een jaar geleden af als Master Taalkunde. Vol goede moed startte ze haar zoektocht naar een leuke job, maar voorlopig zonder succes. Als hoogopgeleide krijgt ze – net zoals heel wat andere sollicitanten – steeds dezelfde respons: onvoldoende werkervaring. “Ik heb 65 brieven gestuurd en 15 gesprekken achter de rug, maar ik ben nog steeds werkloos”, aldus Ellen. “Ik houd een overzicht bij van mijn sollicitaties in Excel, zo kan ik gericht reminders sturen als ik na een aantal weken nog geen antwoord heb.” En of die reminders nodig zijn? “Het lijkt de normale gang van zaken te zijn bij bepaalde bedrijven om sollicitanten gewoonweg niet in te lichten over de laatste stand van zaken. Wanneer ik dan contact opneem, krijg ik te horen dat de positie al lang door iemand anders werd ingevuld.” De twijfel slaat meer en meer toe bij Ellen.

Competenties versus praktijkervaring

VDAB-woordvoerster Joke Van Bommel geeft toe dat heel wat werkgevers hoge eisen stellen en zich blindstaren op een specifiek diploma en de jaren werkervaring van een sollicitant. “Werkgevers zouden meer moeten focussen op de competenties die nodig zijn voor een bepaalde job. Ze moeten in het achterhoofd houden dat ze door te investeren in jongeren hen ook mee kunnen kneden naar hun organisatie.” Anderzijds is het ook aan de jongeren om hun vaardigheden op een aantrekkelijke manier in de kijker te zetten, volgens Van Bommel. “We trachten afgestudeerden bovendien bij te brengen dat ze zich niet mogen blindstaren op die ene droomjob. We stimuleren jongeren om de arbeidsmarkt in zijn geheel te onderzoeken.”

De werkgever moet er rekening mee houden dat zo’n kandidaat veel theoretische bagage en een groot leervermogen heeft. Ellen Demarsin

Ellen Demarsin van het Student Career Center van KU Leuven benadrukt dat je als werkgever niet mag verwachten dat een hoogopgeleide starter meteen 100% inzetbaar is in eender welke startersfunctie. “De werkgever moet er rekening mee houden dat zo’n kandidaat veel theoretische bagage en een groot leervermogen heeft. Deze jonge werknemer zal ook alle tools aanwenden om snel ingewerkt te geraken en om een meerwaarde te betekenen in de verdere ontwikkeling van de organisatie.” Demarsin geeft bovendien aan dat de afstuderenden zich vaak niet bewust zijn van wat ze allemaal in hun mars hebben, wat ze te bieden hebben aan een werkgever en welke van hun competenties belangrijk zijn op de arbeidsmarkt.

Maar 3,3%

Uit het pas vrijgegeven schoolverlatersrapport 2020 van VDAB, dat nagaat hoe het jongeren die in 2018 de school verlieten een jaar later vergaat, blijkt dat de werkzoekende Ellen tot de minderheid behoort. Amper 5,9% van de schoolverlaters met een masterdiploma in Taal- en Letterkunde is na een jaar nog op zoek naar werk. Met een werkzoekendenpercentage van slechts 3,3% hebben schoolverlaters met eender welk masterdiploma de beste kansen op aansluiting met de arbeidsmarkt.

Het aandeel hoogopgeleide werkzoekenden is maar een fractie in vergelijking met zij die geen diploma of enkel een diploma secundair onderwijs kunnen voorleggen. Het percentage van deze werkzoekende jongeren bedraagt respectievelijk 30,5% en 9,7%.

Kruisbestuiving

“Door in gesprek te gaan met jonge werkzoekenden tot dertig jaar en hen in contact te brengen met mensen binnen het werkveld – zowel juniors als seniors – willen we op een laagdrempelige manier aan kruisbestuiving doen en hen tools aanreiken om hun curriculum aan te vullen.” Maar ook zodra iemand een gepaste job gevonden heeft, plant Licence2Skill om hen niet los te laten: “Door middel van coaching teams bieden we graag een klankbord voor zowel de werknemer als de werkgever. Zo kunnen we inzetten op duurzaamheid en een succesverhaal bereiken voor beide partijen”, aldus een ambitieuze Plompen.

De coronageneratie

De nieuwe lichting afstudeerders zal naast veeleisende werkgevers ook met een ander struikelblok te maken krijgen: de coronacrisis. Van Bommel sluit dan ook af met een waarschuwing: “Deze generatie zal het moeilijker hebben in de zoektocht naar een job dan de voorgaande generaties. Door de coronacrisis zijn er minder jobs beschikbaar op de arbeidsmarkt en wordt solliciteren een grotere uitdaging.” Iets wat ook de solliciterende Ellen al aan den lijve ondervond: “Ik heb de afgelopen weken gesolliciteerd voor functies bij bedrijven waarvan achteraf bleek dat ze vanwege de coronacrisis failliet zijn gegaan. Absoluut geen fijn vooruitzicht voor mijn verdere zoektocht.”

