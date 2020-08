“Slechts 1 op de 10 werklozen zocht vorig jaar naar een job”: onze werkexpert ziet oplossing in regionalisering arbeidsmarktbeleid

Voor de start van de coronacrisis klopte Vlaanderen zich regelmatig op de borst voor haar goed werkende arbeidsmarkt. Niet helemaal terecht, vindt professor arbeidseconomie Stijn Baert, werkexpert binnen ons geldpanel . Van de 22% niet-werkenden in Vlaanderen in 2019 was 9 op de 10 zelfs niet op zoek naar een baan. Om die grote groep inactieven aan de slag te krijgen, is een andere aanpak nodig.

Herinner je je de geluiden over onze Vlaamse arbeidsmarkt van voor de coronacrisis nog? Historisch lage werkloosheid. En dat klopt, als je recent gepubliceerde jaarcijfers over 2019 bekijkt (van Statbel, het Belgische statistiekbureau, nvdr.).

In 2019 bedroeg de fractie werkzoekenden onder de 25- tot 64-jarigen in Vlaanderen maar 2%. Als je dan weet dat een deel van deze werkloosheid zogenaamde ‘frictiewerkloosheid’ is - kortdurende werkloosheid bij het wisselen van baan, die in zekere zin nodig is om de arbeidsmarkt voldoende flexibel te houden -, dan weet je ook dat dit percentage bijna onmogelijk nog lager kon.

En toch hoorde je tezelfdertijd pleidooien voor “meer mensen aan de slag” in Vlaanderen. Ook zij hadden gelijk. De fractie werkenden onder de 25- tot 64-jarigen bedroeg 78%, een pak lager dan in buurlanden Nederland (81%) en Duitsland (82%), laat staan in de best presterende regio’s in die landen.

Terwijl het beleid zich vele decennia focuste op het topje van de arbeidsreserve aan werklozen, bleef een veel grotere groep aan inactieven grotendeels onder de waterlijn

IJsberg van werklozen

Waar zit die 20% die noch werkend noch werkzoekend is dan?

De 25- tot 64-jarigen bestaan uit nog een derde groep: de zogenaamde inactieven. Dat zijn burgers die, net als werkzoekenden, geen baan hebben, maar in tegenstelling tot werkzoekenden zoeken ze er ook geen. Het gaat dan vooral om ontmoedigde werklozen, huismannen en –vrouwen, langdurig zieken en vervroegd gepensioneerden.

De fractie inactieven in 2019 bedroeg 20%. Met andere woorden: 9 op de 10 van de 22% niet-werkenden in Vlaanderen waren zelfs niet op zoek naar een baan. Dat is een groot verschil met Nederland en Duitsland; in beide landen bedroeg de fractie inactieven in 2019 maar 16%.

Ik vergelijk het graag met een ijsberg. Terwijl het beleid zich vele decennia focuste op het topje van de arbeidsreserve aan werklozen, bleef een veel grotere groep aan inactieven grotendeels onder de waterlijn.

Vlaanderen investeerde de afgelopen decennia veel middelen om de poorten van en naar de werkloosheid beter te bewaken, maar op federaal niveau bleven de poorten van en naar vervroegd pensioen en richting de ziekteverzekering grotendeels openstaan

Federaal beleid

Dat Vlaanderen zich regelmatig op de borst klopt voor haar goed werkende arbeidsmarkt, is dus zeker niet helemaal terecht. Tegelijk is de situatie in Vlaanderen wel beter dan die in Wallonië en Brussel. In Wallonië bedroeg de fractie inactieven bijvoorbeeld 27%. Dat is meer dan in Griekenland. Brussel doet het met 25% personen die noch werken noch werk zoeken niet veel beter.

Bovendien liggen de voornaamste hefbomen om In Vlaanderen iets te doen aan de hoge inactiviteit grotendeels op federaal niveau. Vlaanderen investeerde de afgelopen decennia veel middelen om de poorten van en naar de werkloosheid beter te bewaken, maar op federaal niveau bleven de poorten van en naar vervroegd pensioen en richting de ziekteverzekering grotendeels openstaan.

De hoge belastingen op arbeid in ons land, de koppeling van de lonen aan de anciënniteit: het vraagt allemaal om federale hervormingen als we inactieven richting de arbeidsmarkt willen verleiden en werknemers op latere leeftijd betaalbaar houden.

Ook het systeem van werkloosheidsuitkeringen zit op het federale niveau. Twee jaar geleden stelde ik voor om deze uitkeringen hoger dan nu te laten starten, maar ze daarna sneller dan nu te laten afnemen naar het huidige bodemniveau. Deze versterkte degressiviteit haalde de arbeidsdeal van de regering-Michel, maar sneuvelde samen met haar val. Ondertussen lijkt er geen parlementaire meerderheid meer te zijn voor het voorstel. Veel Vlaamse partijen zijn voor, maar aan de andere kant van de taalgrens is er minder appetijt. Dus blijven we zitten met ons ingewikkeld en weinig activerend systeem.

Wallonië en Brussel combineren hun hoge inactiviteit met een hoge werkloosheid. Daar is een ander beleid aan de orde

Arbeidsmarktbeleid naar regio’s?

Als Vlaanderen tot minder inactiviteit wil komen, dan is het daarvoor grotendeels afhankelijk van het beleid op het federale niveau. Is de oplossing dan om het volledige arbeidsmarktbeleid te regionaliseren? Dat is eerder een politiek vraagstuk dan iets waar een arbeidseconoom zich over moet uitspreken. Maar er zal toch iets moeten gebeuren. In maart, april en mei waren er een miljoen (of meer) tijdelijk werklozen in België. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) wou graag van de gelegenheid gebruikmaken om deze mensen via de VDAB te laten bijscholen. Dat bleek onmogelijk. De VDAB had namelijk geen zicht op wie de tijdelijk werklozen waren omdat de RVA - een federale instantie - hun gegevens niet mocht delen. Na een aanvraagprocedure die weken duurde is het nu wel mogelijk, maar het toont opnieuw dat de efficiëntie ver te zoeken is in onze huidige bevoegdheidsverdeling.

Het arbeidsmarktbeleid kan dus maar beter op één niveau gebracht worden. Dan lijkt het Vlaamse niveau mij logischer dan het federale. Wallonië en Brussel combineren hun hoge inactiviteit namelijk met een hoge werkloosheid. Daar is een ander beleid aan de orde. Bovendien kijken Vlaamse en Waalse partijen heel anders naar mogelijke hervormingen van de arbeidsmarkt. Kijk hun verkiezingsprogramma’s er maar eens op na. Als het resultaat daarvan is dat er amper of niet meer hervormd kan worden, dan lijkt het beter om de regio’s hier meer verantwoordelijkheden te geven.

