“Online solliciteren wordt voor veel werkzoekenden een verplichting”: experts vrezen nog meer discriminatie van vijftigplussers

Uit cijfers van VDAB bleek eerder deze maand dat Vlaanderen bijna 9 procent meer werkzoekenden telt in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De zoektocht naar een job in volle coronacrisis lijkt bovendien niet zo eenvoudig: hoe gaan werkzoekenden op dit moment solliciteren en hoe versieren ze een jobinterview? Ook voor hen geldt immers: solliciteren op afstand.

Online of fysiek is groot verschil

Aangezien we direct contact zoveel mogelijk moeten vermijden, verlopen veel jobinterviews via Skype, Zoom of MS Teams. En dat blijkt voor de ene kandidaat net iets eenvoudiger te zijn dan voor de andere. Arbeidsmarkteconoom Stijn Baert, werkexpert binnen ons geldpanel: “Het is duidelijk dat de informatie die je krijgt van een sollicitant online of fysiek toch verschillend is. De mate waarin iemand zelfzeker en eerlijk is, dat kun je toch beter zien wanneer je echt elkaar in de ogen kijkt.”

In de praktijk worden allochtonen en ouderen niet zozeer gediscrimineerd uit racisme of een afkeer om met hen samen te werken, maar wel doordat werkgevers de productiviteit van een individu inschatten op basis van statistieken over de groep waar je toe behoort Stijn Baert, arbeidseconoom UGent

Eerder gaf Baert al aan dat telewerk een blijvertje is en dat zal ook zijn impact kennen op het solliciteren. “Het inschatten van de productiviteit van een jobkandidaat zal meer dan vroeger via de virtuele weg moeten gebeuren. Het belang van online solliciteren zal dus toenemen. Maak je als sollicitant dan een sterke eerste indruk en neem je het kort gesprek goed in handen, dan ben je in het voordeel. Dit in tegenstelling tot de kandidaat die wel veel in petto heeft maar bij wie men ‘het eruit moet sleuren’. Dan denk ik aan kandidaten die soms minder sterk kunnen communiceren via de onlinekanalen, zoals heel wat vijftigplussers.”

Statistische discriminatie

“Je moet je dus ook de vraag stellen wat dit zal betekenen voor de tewerkstelling van groepen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Een zakelijker sollicitatiegesprek zou kunnen zorgen voor een objectievere werving en selectie maar dan gaat men wel voorbij aan wat men de ‘statistische discriminatie’ noemt. In de praktijk worden allochtonen en ouderen niet zozeer gediscrimineerd uit racisme of een afkeer om met hen samen te werken, maar wel doordat werkgevers de productiviteit van een individu inschatten op basis van ideeën die leven – terecht of niet – over de groep waar je toe behoort. Bijvoorbeeld: “allochtonen zijn minder taalvaardig in het Nederlands en beschikken over een minder sterk sociaal netwerk”. Statistische discriminatie neemt af wanneer werkgevers en recruiters over meer informatie beschikken van hun jobkandidaten. Als deze informatie echter afneemt omdat men minder lange gesprekken voert of omdat men via de online weg slechts een gedeeltelijk beeld krijgt over een kandidaat, dan is de verwachting dat de discriminatie van bepaalde groepen alleen maar zal toenemen.”

Normaal stroomt slechts 15 procent van de sollicitanten door naar verdere gesprekken maar nu zien we dus een verdrievoudiging. Wetende dat het aantal doorstromingen in de zomermaanden normaal net wat lager ligt, is dit hoogst opmerkelijk Tony Swinnen, expert online sollicitaties bij SD Worx

“Het online solliciteren zal voor veel werkzoekenden geen optie maar eerder een verplichting zijn. Je traint er je dus maar beter in. Dit zal natuurlijk gemakkelijker zijn voor ‘digital natives’ dan voor wie wat meer jaren op de teller heeft en in die jaren minder met het digitale luik in contact kwam. Dit stelt ons land voor een grote uitdaging, want België scoort sowieso al laag qua kansen voor oudere sollicitanten. We weten uit onderzoek dat er een groot stigma bestaat: minder flexibel en minder mee met technologie in het bijzonder. Dit stigma kan nog versterkt worden wanneer zij zich als groep minder sterk kunnen positioneren via het online solliciteren.”

“Recordaantal unieke bezoekers op jobsite”

Tony Swinnen, expert online sollicitaties bij SD Worx, zag een regelrechte val in het online solliciteren net na de lockdown. “In april, mei en juni hebben we bewust de vacatures on hold gezet”, zegt Swinnen. “De onzekerheid bij de bedrijven was te groot en het rekruteringsproces kon niet naar behoren gebeuren.” In juli opende SD Worx opnieuw zijn vacaturesite Staffing Solutions. “Het aantal bezoekers op de site steeg razendsnel en we bereikten een nieuw record in zowel juli als augustus. Uitzonderlijk daarbij is de hoge graad aan gekwalificeerde mensen die solliciteren voor de online vacatures.”

Liefst de helft van de online sollicitanten werd in de zomermaanden ook effectief doorgestuurd naar een kennismaking of jobinterview. “Normaal stroomt slechts 15 procent van de sollicitanten door naar verdere gesprekken maar nu zien we dus een verdrievoudiging. Wetende dat het aantal doorstromingen in de zomermaanden normaal net wat lager ligt, is dit hoogst opmerkelijk.”

Concurrentie groeit binnen jobvijver

Een oorzakelijk verband hoef je niet ver te zoeken, de coronacrisis heeft nu eenmaal een sterke impact op de arbeidsmarkt. “En dan heb je nog de pas afgestudeerden”, zegt Swinnen. “Normaal leggen studenten nog vóór de zomervakantie vast waar ze in de toekomst voor het eerst aan de slag gaan maar heel wat jongeren hebben de economische situatie net afgewacht. Net daarom kwamen heel wat sollicitaties pas begin juli op gang en zien we een hoge mate aan gekwalificeerde sollicitanten in aanmerking komen voor onze openstaande vacature. Daarnaast kunnen we natuurlijk ook stellen dat hoogopgeleiden, door thuis te werken of tijdelijk werkloos te zijn, net iets meer tijd hebben om hun toekomst aan een andere functie of organisatie te verbinden. Ook zij komen in deze jobvijver terecht.”

De concurrentie op de arbeidsmarkt wordt met andere woorden groot en dan is het volgens Stijn Baert zaak om je te onderscheiden van de rest. “Tijdens een jobinterview moet je jouw sterkste troeven uitspelen. Maak een shortlist van zaken die je tijdens het online gesprek zeker wil gezegd hebben. Die kun je dan, althans in het hoofd, afvinken. Maak een goede combinatie van vorm en inhoud. Je inhoudelijke boodschap mag nog zo sterk zijn, als het beeld dat je virtueel afgeeft op niets lijkt, doordat je bijvoorbeeld in een chaotische omgeving zit of niet goed voorbereid bent op het geluid rondom je, dan zal de boodschap veel minder overkomen.”

