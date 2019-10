Gesponsorde inhoud “Mijn job, dat is Tetris voor gevorderden” Er beweegt wat achter de schermen van supermarktketen Lidl LIDL

30 september 2019

Wandel je een supermarkt binnen, dan verwacht je volle rekken, verse groenten en kassa's die draaien. Hoe vanzelfsprekend je dat ook vindt, er is een goed geolied team nodig om dat plaatje in de plooi te krijgen. Vraag maar bij Lidl, waar dagelijks 10.000 medewerkers in de weer zijn om de lekkerste appelflappen en de fijnste vleeswaren tot bij jou te krijgen. En ja, daar is ook collega Geert van IT bij betrokken.

Nog meer winkels, nog meer service. Dat is de ambitie van Lidl voor de komende jaren. Om dat te realiseren, wil de supermarktketen tegen eind 2020 nog eens 500 nieuwe medewerkers aan boord halen. Winkelbedienden en store managers uiteraard, maar ook veel talent voor achter de schermen, zoals inkopers, marketeers, finance-specialisten, bouwprofielen én IT’ers.

Uitdagende IT-projecten

Waarom die laatsten voor de winkelketen zo belangrijk zijn, vertelt Business Solutions-medewerker Geert: “Onze IT-afdeling is betrokken bij zowat elke activiteit van het bedrijf. Van de communicatietools op kantoor tot de kassasystemen in de winkels. Zo hebben we onlangs in anderhalve maand tijd 1.600 oude kassa’s vervangen door hypermoderne touchkassa’s. Daarmee maken we het werk van de kassabedienden aangenamer en de wachtrijen voor de klanten korter.”

Samen met zijn collega’s is Geert, die al tien jaar voor Lidl werkt, ook nauw betrokken bij de bouw van het nieuwe distributiecentrum in La Louvière. “We staan in voor de bekabeling, voorzien een datacenter en geven mee ondersteuning bij de logistieke processen. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat het multimediaverhaal klopt. Met onze IT-projecten dragen we ons steentje bij tot de bedrijfsdoelstellingen van Lidl.” (lees verder onder de video)

1.900 palletten per dag

Een andere minder zichtbare maar onmisbare job in de logistieke keten van Lidl is die van orderpicker. Nicole staat zo al twaalf jaar haar mannetje in het distributiecentrum van Genk, van waaruit zestig winkels uit de regio worden bevoorraad. “We ontvangen de leveringen, maken de bestellingen van de winkels klaar, plannen de transporten, recycleren lege verpakkingen, enzovoort. Ikzelf rij rond met een elektrische transpallet. Een automatische stem in mijn hoofdtelefoon vertelt welke producten ik uit het magazijn moet nemen en op de pallet moet stapelen. Een uitdaging, want alle dozen hebben andere vormen en afmetingen. Het is Tetris voor gevorderden. (lacht) Elk uur verwerken we 200 producten en dagelijks vertrekken van hieruit 1.900 palletten naar de winkels.”

Flexibele uren

Dat het geen zittende job is, vindt Nicole een pluspunt. “Fitnessen na het werk is niet meer nodig. (lacht) Ook qua uren is er in het distributiecentrum veel mogelijk. Ik werk parttime en op drie dagen.” Tot diezelfde conclusie komt Geert, die regelmatig van thuis uit werkt. “Er zijn een aantal kernuren waarop iedereen op kantoor moet zijn, maar voor de rest vullen wij onze tijd vrij in. Handig!”

