“Hoger diploma wordt gezien als signaal van een intelligentie of een aanwijzing dat die persoon veel ambitie heeft”

“Internationaal onderzoek toont dat een diploma hoger onderwijs je gemiddeld 15 à 20 procent extra loon oplevert.” Arbeidseconoom Stijn Baert, werkexpert in ons geldpanel , is er compleet van overtuigd: de beste investering die je als jongere in je eigen toekomst kan maken, is een hoger diploma behalen. Dat levert je immers niet alleen een flinke brok extra loon op tijdens je carrière, er zijn ook onverwachte, andere troeven.

Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Bill Gates, Mark Zuckerberg of, dichter bij huis, Balthasar Boma… Ze verdienen aardig de kost zonder al te lang naar school te zijn geweest. Maar wie binnenkort terugkeert naar school of naar de universiteit, mag dat niet doen twijfelen: jullie zijn bezig aan een investering met een uitstekend rendement!

Wie een diploma secundair onderwijs heeft, heeft veel meer kans op een baan en verdient gemiddeld genomen meer dan wie er geen heeft. Wie een diploma hoger onderwijs weet te bemachtigen, doet het nog beter.

Komt dat succes van hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt echt door hun diploma? Of is wie ervoor kiest om verder te studeren gewoon slimmer en gemotiveerder, en had die het ook zonder dat diploma beter gedaan?

Het hoger diploma wordt gezien als een teken, een signaal van een intelligentie of een aanwijzing dat die persoon veel ambitie heeft

Meer verdienen?

Twee belangrijke economische theorieën zeggen dat een diploma echt het verschil maakt, als je werk zoekt en graag meer wil verdienen.

1. De theorie van het menselijk kapitaal

Die theorie zegt dat studeren ervoor zorgt dat je kennis en vaardigheden opdoet die nuttig zijn bij je toekomstige job. Vaardigheden die je dus niet leert of krijgt zonder dat diploma. Daardoor ben je productiever dan iemand die geen diploma heeft, wat zich vertaalt in een hogere kans op een baan en een hoger loon.

2. De signaaltheorie

De signaaltheorie zegt dat werkgevers in diploma’s ook een teken van aangeboren talenten en vaardigheden zien. Je hebt dus niet per se praktische vaardigheden verworven bij het studeren. Maar het hoger diploma wordt gezien als een teken, een signaal van een intelligentie of een aanwijzing dat die persoon veel ambitie heeft. De werkgever gaat er dan ook van uit dat je met een hoger diploma goed zal presteren. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat onderzoek met fictieve sollicitaties aantoonde dat in Vlaanderen werkgevers afgestudeerden met een masterdiploma sneller uitnodigen voor een baan, zelfs wanneer een bachelordiploma volstaat voor de vacature.

Jobs voor kort- en middengeschoolden lenen zich meer tot automatisering, terwijl het vooral hoogopgeleiden zullen zijn die de robots van de toekomst ontwerpen.

Hoeveel meer?

Als je het internationaal onderzoek naast elkaar legt, dan is de conclusie dat elk geslaagd studiejaar later 5 tot 8 procent extra loon oplevert, in vergelijking met de denkbeeldige situatie waarin dezelfde persoon dat jaar niet had gestudeerd.

Anders bekeken toont internationaal onderzoek dat een diploma hoger onderwijs je gemiddeld 15 à 20 procent extra loon oplevert. Wie een hoger diploma heeft, begint typisch op een hoger niveau én stijgt ook sneller.

Onderzoek geeft verder aan de huidige technologische revolutie een diploma steeds belangrijker zal maken. Jobs voor kort- en middengeschoolden lenen zich meer tot automatisering, terwijl het vooral hoogopgeleiden zullen zijn die de robots van de toekomst ontwerpen.

Vrouwelijke Tindergebruikers hielden wel erg rekening met het opleidingsniveau van de mannen die ze zagen passeren

Scoren op Tinder

Maar er is meer, zo leert het doctoraal proefschrift dat Brecht Neyt twee weken geleden verdedigde. In één van zijn studies, die gepubliceerd werd in het gekende vaktijdschrift Economics of Education Review, kregen 3.600 echte Tindergebruikers in Gent, Leuven of Brugge een ‘right swipe’ – waarmee op Tinder interesse getoond wordt – van 24 door hem gecreëerde fictieve Tinderprofielen. Vier foto’s van mannen en vier van vrouwen werden daartoe in verschillende steden aan andere opleidingsniveaus gekoppeld.

Een eerste resultaat zal doorgewinterde Tindergebruikers niet verbazen. Vrouwen zijn veel selectiever dan mannen bij het naar rechts swipen van het manvolk dat ze zien passeren op Tinder. Mannen gaven de vrouwen die ze tegenkwamen in 62% van de gevallen een swipe naar rechts. Vrouwen deden dat in minder dan 5% van de gevallen.

Mannelijke Tindergebruikers stonden ook niet vaak stil bij het opleidingsniveau van de vrouwen die ze tegenkwamen. Vrouwelijke Tindergebruikers hielden daarentegen wel erg rekening met het opleidingsniveau van de mannen die ze zagen passeren. Degenen met een prestigieus masterdiploma (en verder exact dezelfde kenmerken, waaronder de foto) kregen in 8% van de gevallen een rechtse swipe, degenen met een bachelordiploma in 3% van de gevallen. Met andere woorden: een beetje langer studeren levert je ook dubbel zoveel matches op Tinder op!

Conclusie

Wie deze maand terugkeert naar school, investeert dus duidelijk in zijn (m/v) carrière op de arbeidsmarkt. Voor mannen zit er bovendien een bonus op de datingmarkt in. Had Balthasar Boma dat geweten, hij had misschien toch wat langer gestudeerd en zodoende minder geld gelaten in de Pussycat.

Lees ook:

Verdienen knappe mensen meer? Onze werkexpert over de ‘schoonheidsbonus’ op de arbeidsmarkt (+)

“Een stuk van het loonverschil tussen mannen en vrouwen komt door eigen keuzes, dat moet je niet wegwerken” (+)

Wat als je baas failliet gaat? “Werknemer kan maximum 25.000 euro ontvangen” (+)