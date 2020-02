6 signalen dat je een slechte baas hebt Kristina Rybouchkina

14 februari 2020

08u00

Bron: jobat.be 2 Werkplek Woedeaanvallen, een ongelijke behandeling van werknemers, grensoverschrijdend gedrag… Soms is het overduidelijk dat je baas niet over de juiste kwaliteiten beschikt. In andere gevallen is beroerd leiderschap subtieler. Herken je jouw verantwoordelijke toch wel héél fel in de onderstaande stellingen? Dan mag er een alarmbelletje rinkelen.

1. Weigeren fouten te erkennen

Kan je baas nooit eens toegeven dat hij een verkeerde inschatting heeft gemaakt? Zonde, want zo ontstaat er een klimaat waarin vergissingen absoluut not done zijn. Dat legt heel wat druk op jou als werknemer. Terwijl fouten maken en bespreken net de beste manier is om bij te leren. Uit cijfers van hr-dienstverlener Securex blijkt dat ruim 48% van de Belgische werknemers die vaardigheid mist bij zijn leidinggevende.

2. Inlevingsvermogen ver te zoeken

Is je verantwoordelijke duidelijk geïrriteerd als je een keertje thuis moet blijven omdat je kind ziek is? Vraagt hij nooit hoe je weekend is geweest? En lijkt hij het totaal niet te merken wanneer jij verzuipt in het werk? Je bent helaas niet de enige die een gebrek aan empathie ervaart. 35% van de werknemers vindt het inlevingsvermogen van zijn baas beperkt, stelt Securex. Terwijl begrip en medeleven net kenmerken zijn van een goede leiderschapsstijl.

3. Projecten uit handen geven? Ho maar!

Internetgigant Google onderzocht tien jaar lang waarom bepaalde leidinggevenden in het bedrijf de hoogste scores kregen bij evaluaties door het personeel. Uit de studie bleek onder meer dat de perfecte baas vertrouwen heeft in zijn werknemers. Als het voelt alsof jouw chef over je schouder meekijkt bij élk mailtje dat je verstuurt en je nooit de kans geeft om een eigen idee uit te werken, zal je niet lang gelukkig blijven.

4. Anti-teamspirit

Daarnaast stelt Google dat een goede chef zijn team door en door kent en er een duidelijke visie voor heeft. Hij weet aan wie hij welke opdracht moet toebedelen en hoe hij zijn medewerkers samen laat groeien. Doet jouw baas geen enkele inspanning om een groepsgevoel te creëren op de werkvloer? Communiceert hij niet over de verschillende rollen en verantwoordelijkheden die jij en je collega’s hebben? En heb jij geen flauw idee wat je team het komende jaar moet bereiken? Trek dan je conclusies.

5. Nauwelijks feedback

Zwoeg je alsmaar door, maar heb je eigenlijk geen flauw idee of je baas je werk wel goed vindt? Dat is ook een groot alarmsignaal. Universiteit Gent bevroeg 1.153 voormalige burn-outpatiënten naar de oorzaken van hun klachten. Volgens zeven op de tien speelde een gebrek aan feedback van hun leidinggevende hier een rol in. Feedback is namelijk niet alleen sturend, het is daarnaast een vorm van erkenning. Door terug te koppelen toont je chef dat hij je inspanningen opmerkt. Qua motivatie kan dat tellen.

6. Je moet altijd bereikbaar zijn

Ook de druk om constant bereikbaar te moeten verhoogt het risico op burn-out. Sommige leidinggevenden verwachten dat je werkmails op je smartphone ontvangt, zodat je ze altijd en overal kan opvolgen. Ze sturen vragen via WhatsApp buiten de werkuren en tijdens je verlof. Ze vinden overuren de normaalste zaak van de wereld. In sommige jobs hoort het er misschien bij, maar er is ook altijd een grens. Een goede werkgever respecteert die.

Bron: Jobat.be.