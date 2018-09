Job van 310.000 Belgen zal verdwijnen door digitalisering Lieve Van Bastelaere

19 september 2018

12u42

Bron: Eigen berichtgeving 0 Geld Niet minder dan 310.000 Belgen hebben op dit moment een job of solliciteren voor een job die in 2030 niet eens meer zal bestaan. Dat is al binnen twaalf jaar. Grote schuldige is de digitalisering: computers en robots nemen steeds meer taken over.

Een en ander blijkt uit een studie van Agoria. De technologiefederatie legde alle cijfers en voorspellingen die nu beschikbaar zijn naast elkaar om te voorspellen hoe de arbeidsmarkt er in ons land zal uitzien in 2030. Conclusie: over twaalf jaar zullen er veel meer vacatures zijn dan er mensen beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Agoria heeft het over maar liefst 580.000 jobs die niet ingevuld zullen geraken. Maar, vooral, er zal een groot tekort zijn aan mensen met de juiste vaardigheden.

Want tegen 2030 zullen tienduizenden jobs die nu nog bestaan, gewoon verdwenen zijn. De mensen die dat werk op dit moment doen, zullen dus werkloos worden, tenzij ze zich tijdig kunnen omscholen. Volgens Agoria zitten 310.000 werkenden en werklozen op zo'n 'burning seat'. Hun functies of vaardigheden worden de komende jaren gewoon overbodig.

Het gaat vooral om ongeschoolde handenarbeiders en mensen die eenvoudige administratieve taken uitvoeren Marc Lambotte, CEO van Agoria

"Het gaat vooral om ongeschoolde handenarbeiders en mensen die eenvoudige administratieve taken uitvoeren", zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria. "Denk aan een arbeider die nu de taak heeft om stukken op machines te leggen. Dat werk kan makkelijk door een robot gedaan worden. Als de arbeider zijn job wil behouden, zal hij zich moeten omscholen zodat hij de robots kan bedienen en meerdere machines tegelijk draaiende kan houden. Of denk aan de mensen die nu de gegevens van een bestelling helemaal moeten overtikken omdat het computersysteem waarmee de bestellingen geplaatst worden, niet compatibel is met dat van de boekhouding. Als de systemen door de technologische vooruitgang wél compatibel worden, verdwijnen meteen de jobs van die werknemers."

Ambachten

Arbeidsexpert Jan Denys van Randstad raadt werknemers aan om niet te wachten tot ze ontslagen worden maar nu al uit te kijken naar wat ze kunnen doen als hun job verdwijnt. Want er zijn wel degelijk jobs die niet zomaar uitgevoerd kunnen worden door robots. "Ook poetshulpen zijn bijvoorbeeld laaggeschoold, maar de kans dat een robot ons huis komt poetsen is klein, althans de komende twintig jaar. Hetzelfde geldt voor ambachten, zoals loodgieters of dakwerkers. Ik zie nog niet te snel een robot op ons dak zitten."

Onderzoekers van de Universiteit van Cambridge rangschikten onlangs 702 beroepen op basis van de waarschijnlijkheid dat ze zullen verdwijnen door de digitalisering. Niet minder dan 10% van de jobs uit de lijst zullen volgens de wetenschappers binnenkort niet meer bestaan. Zo moeten bordenwassers, meteropnemers (gas en elektriciteit) en verzekeringsagenten hard vrezen voor het voortbestaan van hun beroep. Maar er zijn ook mensen die op rozen zitten. De kans dat de job van chirurgen, tandartsen, jagers, kappers, kelners of conciërges overgenomen wordt door robots is zo goed als onbestaande.