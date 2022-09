“Jezelf in de watten leggen is slecht voor je bankrekening, maar heilzaam voor lichaam én geest”: de geldzaken van Martine Prenen (58)

Debby Pfaff (47) is aan het sparen voor een eigen huis: “De financiële katers die mijn pad al zijn gekruist, zijn niet meer op één hand te tellen”

Debby Pfaff (47), de oudste dochter van de bekendste doelman van het land, laat in haar portemonnee én haar ziel kijken. Vindt ze dat geld — net als een bal op de grasmat — moet rollen? In onze rubriek Centen en percenten vertelt ze openhartig wat ze thuis heeft geleerd over oppotten en uitgeven. “Elk jaar is er wel iéts dat onverwacht belangrijker is dan investeren in bakstenen.”

