Jef Colruyt stopt als CEO van gelijknamige winkelgroep: voor het eerst iemand die geen lid is van familie aan roer

Goethaert werkt al meer dan tien jaar voor Colruyt Group. Hij startte in de logistiek, was een tijdlang directeur van de voedingsfabrieken van Colruyt en had al de huismerken Boni en Everyday onder zich. Sinds april vorig jaar is hij als operationeel directeur verantwoordelijk voor de voedingsproductie- en zakelijke afdelingen.