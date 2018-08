investeren in vastgoed Gesponsorde inhoud Je wil zonder veel risico investeren in vastgoed? Koop dan iets in Brussel Advertorial van Candor

23 augustus 2018

12u00 0 Geld Eens je besluit dat je wil investeren in vastgoed, moet je de volgende knoop alweer doorhakken: welke locatie is daarvoor de beste? De ligging van je vastgoed bepaalt immers hoeveel geld het opbrengt en hoeveel (of weinig) risico je loopt. We zetten op een rijtje waarom onze hoofdstad een slimme keuze is.

In vastgoed investeren doe je niet zomaar. Het gaat om veel geld, een hoog rendement en daarom vaak een hoger risico. Toch is vastgoed een interessante manier om je zuurverdiende centen te laten opbrengen, veel meer dan wanneer ze op je verlieslatende spaarboekje zouden blijven staan. En doe je het in Brussel, dan kan je er nagenoeg zeker van zijn dat je investering veel zal opbrengen.

Waarom Brussel?

Brussel is het kloppende hart van Europa. Het is een wereldstad waar de hoofdzetel van de NAVO, die van de Europese Unie en meer dan 2.000 multinationals hun thuisbasis hebben, waar het culturele aanbod blijft groeien en de levenskwaliteit zeer hoog is. Daarnaast kan je vanuit Brussel makkelijk per trein of vliegtuig naar eender waar in Europa reizen en ook binnen de hoofdstad geraak je overal met de fiets, metro, bus of trein. Dat maakt een woonplaats in de stad heel gegeerd en doet de vraag naar kwalitatieve huisvesting flink stijgen.

Dankzij het vlotte verkeer van en naar Brussel heeft de stad een internationaal karakter, daarom is er ook een grote vraag naar businessflats vanuit de internationale zakenwereld. Omdat die vraag constant blijft, kan je er als investeerder zeker van zijn dat je vastgoed in Brussel zonder enige moeite zal kunnen verhuren en je ook een hoge huurprijs zal kunnen vragen.

Natuurlijk moet je zelf nog wel de perfecte huurder vinden en dat blijft, ondanks de vele kandidaten, nog best een uitdaging. Gelukkig bestaan er ondertussen diensten in Brussel die investeerders helpen bij de zoektocht naar een huurder en zelfs eventueel de volledige administratie in orde brengen. Denk aan Brussels Business Flats of BBF, een dienst die kwalitatieve huurders voor je zoekt binnen de NAVO en andere Europese instellingen. Met de hulp van een projectontwikkelaar die samenwerkt met zulke interessante verhuurpartners, kan je investeren in Brussels vastgoed zonder enige kopzorgen.

Zin gekregen om te investeren? Dan kan je gratis fiscaal- en investeringsadvies ontvangen bij de professionals van Candor. Ontdek hier hoe zij je kunnen verlossen van alle mogelijke kopzorgen, zodat investeren in vastgoed niet angstaanjagend hoeft te zijn.