Je wenskaarten laten aankomen vóór 1 januari? Dan moet je ze ten laatste op deze dag posten

9 op de 10 Belgen verstuurt wensen op het einde van het jaar naar familie en vrienden. Ondanks de opkomst van sociale media, blijft meer dan de helft zijn of haar wensen via de post versturen. Wellicht heb je ook al een kaartje ontvangen en kwam het idee in je op om een kaartje terug te sturen. Maar komt jouw kaartje nog op tijd aan? Wij zochten het uit.

Bijna 54 procent van al wie aan het eind van het jaar zijn of haar beste wensen stuurt, doet dat per post. Bij 65-plussers is de populariteit van de wenskaart zelfs nog groter. In de eindejaarsperiode verdrievoudigt het postvolume bij Bpost.

Een persoon verstuurt gemiddeld twintig kaartjes naar familie, vrienden en collega’s, blijkt uit de enquête van Bpost. Misschien heb je zelf al een kaartje gekregen en wil je die persoon nu een kaartje terugsturen. Maar dan zal je snel moeten zijn, want 2022 loopt op zijn einde.

Maximaal drie werkdagen

Wil je zeker zijn dat je kaartje dit jaar nog aankomt, dan moest je het zeker dinsdag 27 december vóór de laatste lichting op de post gedaan hebben. Bpost bezorgt gewone brieven, zonder priorzegel dus, naar eigen zeggen maximaal binnen de drie werkdagen. Tijdens weekdagen licht Bpost de rode postbussen doorgaans maar één keer per dag. Op veel plaatsen is dat om 10 uur ’s ochtends, maar het kan ook later op de dag. Het tijdstip van de laatste lichting staat vermeld op elke brievenbus en bij elk kantoor.

Quote Op 30 december is er een aangepaste dienstver­le­ning voor het bezorgen van brieven. Er op tijd bij zijn, is de boodschap. Laura Cerrada Crespo, Bpost

Met andere woorden: haalt de post je kaartje pas woensdagochtend of later op, dan ben je niet zeker of het op tijd zijn bestemming bereikt. Volgens Bpost is het echter wel mogelijk dat wenskaarten met een niet-prioritaire postzegel later aankomen in deze periode van het jaar. “Het aantal brieven is momenteel zeer hoog en we geven voorrang aan aangetekende en prioritaire post”, aldus woordvoerder Laura Cerrada Crespo. “Op 30 december is er bovendien ook een aangepaste dienstverlening voor het bezorgen van brieven.” Er op tijd bij zijn, is dus de boodschap.

Priorzegels

Kleef je een priorzegel op je kaartje, dan heb je meer zekerheid. Die kaartjes en brieven levert Bpost namelijk de volgende werkdag al. Je moet ze dan wel op tijd op de post doen: namelijk voor de laatste lichting. Dat betekent dat de laatste lichting op donderdag 29 december de uiterste deadline is om je kaartje te posten – met priorzegel – als je wil dat het nog dit jaar aankomt.

De prijs voor een priorzegel bedraagt 1,89 euro, die voor een gewone zegel 1,19 euro. Vorig jaar betaalde je voor de zegels nog 1,60 en 1,90 euro. Je kan die oude postzegels ook nu nog gebruiken. Volgens Bpost blijven alle zegels sinds 2 oktober 1961 geldig, maar niet voor priorbrieven of pakjes.

De grens over

Naast de gewone postzegels en de priorzegel, bestaan er ook speciale postzegels om brieven en kaartjes mee naar het buitenland te sturen. Er zijn er voor Europa en voor bestemmingen in de rest van de wereld. De postzegels voor binnen Europa kosten je 2,09 euro per stuk, de internationale zegels hebben een eenheidsprijs van 2,31 euro. Op de website van Bpost zie je welke bestemmingen onder welke zegel vallen.

Verhoog je kans

Het kan gebeuren dat je kaartje verloren gaat. Je kan de kans wel verhogen om je kaartje op zijn bestemming te laten aankomen. De Inspecteur van Radio 2 zocht enkele maanden geleden uit hoe je dat doet. Zo is het beter om je kaartjes apart te posten en er geen stapel van te maken door er bijvoorbeeld een elastiek rond te doen. Dat maakt het automatisch sorteren moeilijker.

Quote Medewer­kers van de klanten­dienst raden toch aan om je brief in een kantoor af te geven en daar te benadruk­ken dat het om een belangrij­ke zending gaat.

Vaak hoor je ook dat het beter is om je brieven of kaartjes af te geven in een postkantoor. Hoewel Bpost zegt geen onderscheid te maken tussen brieven die in een brievenbus of in een postkantoor worden gepost, zeggen medewerkers van de klantendienst dat het misschien toch beter is om ze in een kantoor af te geven en daar te benadrukken dat het om een belangrijke zending gaat.

Tot slot doe je er ook goed aan om je eigen adres, als afzender dus, op de achterkant van de enveloppe te vermelden. Je kaartje zal niet sneller aankomen, maar mocht het verloren gaan, dan stuurt de post het naar je terug. Zo kan je een nieuwe poging wagen en alsnog je beste wensen overmaken.

