Je verwarming één graadje terugschroeven? Dat verlaagt je energiefactuur met zoveel procent

IN KAART. Bankautoma­ten verdwijnen: waar in jouw buurt kan je binnenkort nog geld afhalen?

De federale regering verhoogt de druk op banken om met een plan te komen dat voldoende cashautomaten in iedere gemeente garandeert. Uit een bevraging van de Europese Centrale Bank blijkt ook dat Belgen het meest van alle Europeanen klagen over de beschikbaarheid van geldautomaten. De vier grootbanken Belfius, BNP Paribas Fortis, ING België en KBC spraken enkele jaren geleden af om enkel nog samen neutrale cashpunten over te houden. Tegen 2025 willen ze er zo 2.200 overhouden, in plaats van de 5.500 bankautomaten die er vorig jaar nog waren. Heb jij er straks nog een in je buurt? Bekijk het op de kaart hieronder.