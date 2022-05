Je tuinhuis, bloemenperk of zwembad veilig stellen? Zo zinvol is een aparte verzekering voor je tuin

Spaargids.beHeel wat mensen herontdekten tijdens de lockdown hun tuin. Misschien is dit dan ook het goede moment om even stil te staan bij de verzekering ervan. Wat als je tuinmeubilair beschadigd raakt door intense hagel of brand? Of je bloemenperk of gazon bezoek krijgt van loslopend wild of vandalen? Stel dat je opstaand zwembad lek slaat... Spaargids.be gaat voor je na of je verzekering tussenbeide komt.

Uitbreiding ‘tuin’

In sommige brandpolissen voor de woning zit standaard ook een dekking voor schade in de tuin. In andere is dat niet het geval en moet je er een specifieke uitbreiding voor je tuin bijnemen.

Soms maken verzekeraars ook een onderscheid tussen onroerende zaken zoals een tuinhuis en roerende zaken zoals tuinmeubelen.

Enkele voorbeelden

Bij Baloise is de verzekering van het tuinhuis en het tuinmeubilair mee opgenomen in de woonverzekering. Dat geldt ook voor je hobbyserre.

Bij AG is het tuinhuis eveneens mee verzekerd in de brandpolis van de woning. Voor andere zaken zoals losstaande tuinmeubelen of je beplanting dien je dan weer een uitbreiding te nemen met een ‘pack Tuin’. Dan is je tuin en de inboedel ervan eveneens verzekerd tegen beschadiging door storm, hagel en overstroming, alsook tegen schade aangericht door wild of bijvoorbeeld het paard van je buurman. En heb je een zwembad, dan kun je ook een uitbreiding met het ‘pack Zwembad’ overwegen. Als het opblaasbaar kinderzwembad dan leegloopt, dan is ook de eventuele schade gedekt.

Ook bij DVV zijn bijgebouwen mee verzekerd bij de woningverzekering als ze verankerd zijn aan de grond. Dat geldt ook voor tuinmeubelen en buitenstaande barbecues, weliswaar met een maximum van 500 euro. Wil je een grotere dekking, dan moet je er de optie tuin bijnemen.

Bij AXA zijn het tuinhuis, het tuinmeubilair en de beplantingen evenals het tuinzwembad dan weer niet standaard opgenomen in de klassieke brandverzekering. De filosofie is dat de klant er alleen moet betalen voor wat hij nodig heeft. Wie bijgevolg dekking wil voor zijn tuin of zwembad, moet er dan ook een uitbreiding van de polis bijnemen. Met zwembad bedoelt AXA een zwembad voor kinderen of een bovengronds zwembad dat opblaasbaar of zelfdragend is, of een buisstructuur heeft. Ook opblaasbare bubbelbaden die buiten staan vallen onder de noemer.

Plafonds

De regelingen per verzekeraar kunnen dus heel verschillend zijn. Je doet er dan ook goed aan je polis op voorhand na te kijken zodat je achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Hou ook rekening met de plafonds die de verzekeraars instellen als maximale tussenkomst per soort van schade.

