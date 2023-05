Je telecom en energie-/bankzaken in één contract combineren: kom je dan voordeliger uit? Wij maakten de berekening

MijntelcoDat telecompakketten in verschillende vormen en maten bestaan, hoeven we jou vast niet meer uit te leggen. Wat je misschien nog niet wist, is dat sommige providers je ook de mogelijkheid bieden hun aanbod te combineren met een energiecontract of bancaire diensten. In ruil krijg je een korting op je maandelijkse factuur. Is combineren de moeite of niet? Mijntelco.be zocht het uit.

Laat ons beginnen met te zeggen om welke providers het hier concreet gaat. Sinds maart kunnen Orange-klanten een Love-pack afsluiten in combinatie met een energiecontract bij Luminus, meer bepaald een variabel of vast Comfy-contract. Proximus bood al eerder zo’n gecombineerde formule aan, maar dan voor klanten die bij Belfius zijn aangesloten.

Van welke voordelen geniet je?

Orange en Luminus

Op de infopagina van Orange en Luminus lezen we dat zowel nieuwe als bestaande Orange-klanten korting krijgen op hun Love-abonnement. Wie een Love Duo-abonnement (mobiel + internet) neemt, betaalt geen opstartkosten en bespaart zo 59 euro. Voor bestaande Orange-klanten levert dat natuurlijk niets op.

Heb of neem je een Love Trio-abonnement (mobile + internet + tv), dan geniet je naast de gratis opstartkosten ook van 50 euro korting na één jaar. Die jaarlijkse korting van 50 euro krijg je eveneens op je gas- én je elektriciteitsrekening: nog eens 100 euro korting, dus.

Proximus en Belfius

Belfius-klanten genieten dan weer van ‘exclusieve voordelen’ bij Proximus. Het Beats Proximus-aanbod bestaat uit drie verschillende telecompakketten, waarop klanten korting krijgen. Een Beats Flex-pack kost je 93,99 euro per maand. Dat is meer dan een gewoon Flex-pack bij Proximus, dat je maandelijks 81,99 euro kost, maar het Beats Flex-pack biedt je nog andere voordelen, zoals digitale toegang tot Het Laatste Nieuws, een Studio 100 Go Pass en een extra datavolume van 1 GB per maand.

Momenteel geniet je van een tijdelijke promotie, waarbij je het eerste jaar slechts 56,99 euro per maand betaalt. Voor internet en tv (Beats Flex S), of internet en mobiel (Beats Flex XS) betaal je tijdelijk 56,99 euro per maand, waar dat normaal 66,99 euro is. Een Beats Mobilus M-abonnement, een mobile only-formule, kost je tijdelijk 19,99 euro per maand, versus de standaardprijs van 26,99 euro per maand.



Zijn deze formules echt voordeliger?

Voor klanten bij Orange en Luminus – huidige of toekomstige – zijn er dus duidelijk financiële zaakjes te doen. Nieuwe Orange-klanten kunnen namelijk 109 euro uitsparen gedurende het eerste jaar. Ook de jaarlijkse korting van 100 euro (50 euro op de gasrekening en 50 euro op de elektriciteitsfactuur) is zeker mooi meegenomen.

In het geval van Proximus en Belfius zijn de voordelen minder eenduidig. Voor wie een digitaal HLN-abonnement of een Studio 100 Go Pass goed kan gebruiken, is de formule zeker interessant. Ook die ene GB mobiele data extra kan voor sommige klanten een wezenlijk verschil maken. Op basis van de normale prijs voor een Flex-pack, kosten die voordelen je samen slechts 12 euro per maand.

Maar dankzij de promotie die momenteel loopt, kunnen die klanten ook een mooie korting van 444 euro realiseren gedurende het eerste jaar. Kleine kanttekening: wie voor een ‘standaard’ Flex-pack kiest, kan daarbij ook regelmatig van mooie voordelen genieten.

Kan het toch niet goedkoper?

Zoals vaak bij dit soort aanbiedingen, ben je genoodzaakt om minstens een jaar klant te blijven. In dit geval zit je dus vast bij Orange of Proximus, en moet je bovendien ook voor één specifieke formule kiezen. Je kan met andere woorden geen abonnement op maat kiezen. Is het dan niet beter om het voordeel te laten voor wat ze zijn, en op een andere manier je slag te slaan door voor een andere provider te kiezen?

Dat lijkt op het eerste gezicht niet meteen mogelijk. Het Love Trio-abonnement met Go Plus – het meest gekozen abonnement bij Orange – kost je namelijk 75 euro per maand. Voor 20 euro per maand vind je een gelijkwaardig mobiel abonnement bij Mobile Vikings, het goedkoopste gelijkwaardige abonnement voor internet en tv vind je met 60,85 euro per maand bij Telenet. Samen opgeteld betaal je dus meer dan bij Orange, en dan brengen we de voordelen op je Orange- en Luminusfactuur nog niet in rekening. Ook wanneer we op zoek gaan naar de goedkoopste combinatie voor enkel internet en mobiele telefonie, gelijkwaardig aan wat Orange biedt, blijken de prijzen onklopbaar.

Maar de zaken veranderen wanneer je het met minder mobiele data of belminuten per maand kan stellen, of met een lagere internetsnelheid. Voor 46,95 euro per maand kan je bij Edpnet bijvoorbeeld een abonnement krijgen met 400 belminuten en 10 GB mobiele data, gecombineerd met internet aan snelheden tot 100 Mbps. In vergelijking met het Love Duo-abonnement met Go Plus – het meeste gekozen abonnement bij Orange – kan je zo 288,60 euro uitsparen op jaarbasis. En dat is veel meer dan de voordelen die de Orange-Luminus-formule jou biedt.



Hoe maak je de juiste keuze?

Voor je ingaat op een speciale actie, breng je dus best eerst je persoonlijke behoeften in kaart. Kijk ook goed na welke voorwaarden aan de actie verbonden zijn, met name de looptijd van het contract. Het aanbod van de diverse leveranciers kun je makkelijk tegenover elkaar afzetten via de gratis vergelijker van Mijntelco.be.

