Je oren beschermen tijdens de festivals: deze ziekenfondsen vergoeden je oordoppen op maat

Spaargids.beTomorrowland is officieel ingeluid. Drie weekends met in totaal 600.000 bezoekers aangemoedigd door een leger dj’s over veertien podia beloven héél wat decibels te produceren. Wil je het feest niet laten verknallen door tinnitus? Dan investeer je best in oordoppen op maat. En je hoort het goed: je mutualiteit betaalt de aankoop misschien wel gedeeltelijk terug. Spaargids.be zet je voordelen op een rij.

Bij tinnitus hoor je lawaai terwijl er geen geluid is. Bij hyperacusis versterken je hersenen gewone geluiden tot lawaai. De twee fenomenen treffen ons meer en meer. Vier jaar geleden toonde een onderzoek van de Hoge Gezondheidsraad van de FOD Volksgezondheid dat ongeveer 10 tot 30 procent van de bevolking aan oorsuizingen leed. Een recenter onderzoek in 2021 wees uit dat dat intussen was opgelopen tot zeker 30 procent. In veel gevallen gaat het om gehoorschade opgelopen in het verleden, waarvan je pas op latere leeftijd de blijvende gevolgen moet dragen. Dat stijgende percentage een halt toeroepen, daar willen ziekenfondsen aan meewerken.

Welken ziekenfondsen bieden een terugbetaling?

Momenteel bieden 11 ziekenfondsen de mogelijkheid op een gedeeltelijke terugbetaling van oordoppen. Het gaat onder meer om Solidaris (maximaal 30 euro per persoon per jaar), Helan Onafhankelijk Ziekenfonds (15% korting op de aankoop van op maat gemaakte oordoppen), Liberale Mutualiteit Plus (eenmalig 25 euro per persoon), Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen (30 euro per persoon per jaar) en Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (maximaal 50 euro per persoon per jaar).

CM heeft haar korting onlangs aangepast. “Maar als lid krijg je in je ‘Goed hoorcentrum’ nog steeds een mooie korting van 10 procent op het volledige assortiment oordoppen”, laat het ziekenfonds weten. Om te vernemen of je ziekenfonds financieel tussenkomt bij de aankoop van oordoppen op maat, is de ziekenfondsvergelijker van Spaargids.be de eenvoudigste manier. Bekijk hier de voordelen en voorwaarden van verschillende mutualiteiten.

Hoe krijg je terug van de mutualiteit?

Om de oordoppen op maat terugbetaald te krijgen, zijn er bepaalde voorwaarden die verschillen per ziekenfonds. Bij Solidaris moet je je oordoppen kopen bij de audiologen van vzw Zorg&Meer, de zorgwinkel van het ziekenfonds. De terugbetaling gebeurt op basis van het aankoopbewijs van die vzw.

Bij het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds geldt de korting ongeacht de leeftijd. De leden kopen de oordoppen op maat aan bij een audicien of audioloog naar keuze. Daarna sturen ze de aankoopfactuur per post naar de VNZ-hoofdzetel in Mechelen of deponeren ze die in een van de 150 postbussen van de 45 kantoren.

Ook het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen keert de tussenkomst uit op basis van een rekening van een audicien of audioloog. Die afgeleverde factuur bevat behalve de betaalde prijs ook de groene klever van de ziekenbond. Het is wel zo dat de tussenkomst niet geldt als er een tussenkomst is in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Helan Onafhankelijk Ziekenfonds kiest voor een procentuele korting. Er zijn twee voorwaarden om van die korting te kunnen genieten: in orde zijn met je ziekenfondsbijdrage en de op maat gemaakte oordoppen aankopen in een Lapperre-hoorcentrum of bij een erkende Lapperre-verdeler.

Voor de Liberale Mutualiteit Plus dien je aan volgende voorwaarden te voldoen: een door de FOD Volksgezondheid erkende audioloog of audicien moet de oordoppen op maat maken. Op basis van de aankoopfactuur van de erkende audioloog of audicien krijg je de tussenkomst dan uitbetaald.

