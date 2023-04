Je leeftijd als sterkte: ook veertigers en vijftigers kunnen 'springen' naar een nieuwe professionele uitdaging

JobatIedereen kent er je naam, dankzij je anciënniteit verdien je er een fijn loon en je bent er ‘gewoon tevreden’. Het is verleidelijk om als veertiger of vijftiger genoegen te nemen met je vertrouwde job. Toch kan een nieuwe uitdaging ook op (iets) oudere leeftijd de moeite waard zijn en net een nieuwe schwung in je carrière én dus ook je leven brengen. Jobat.be legt uit hoe je zo’n ‘sprong’ aanpakt en hoe je van je leeftijd net een troef maakt.

Niet actief op zoek

Ze vormen een grote groep binnen de arbeidsmarkt: de zogenaamde ‘latent werkzoekenden’. Deze werknemers zijn niet actief op zoek naar een nieuwe job, maar staan best open voor een nieuwe uitdaging in plaats van zomaar te wachten – vaak in een gouden kooi – tot ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.

In de huidige ‘war for talent’ zijn heel wat werkgevers naarstig op zoek naar geschikt personeel. En dat hoeven lang niet enkel jonge krachten te zijn. Zo hebben werknemers die de veertig – net of ruim – gepasseerd zijn, heel wat te bieden. Dat weten veel bedrijfsleiders ook.

Oudere werknemers brengen onder meer de nodige rust in een groep, kunnen functioneren als mentor, beschikken over veel meer (praktijk)kennis dan wat in studieboeken staat, weten waar ze goed in zijn en vertonen meer tekenen loyaliteit.

Op de arbeidsmarkt blijft discriminatie opspelen: hoe scoort leeftijd in dit opzicht? En geldt dat ook voor knelpuntberoepen?

In drie stappen naar een nieuwe uitdaging

Tegelijk is het ook voor mensen die al wat jaren arbeid op de teller hebben staan meer dan de moeite waard om een nieuwe – lees: interessantere – job te zoeken. Als veertiger of vijftiger heb je immers nog heel wat in je mars en we moeten allemaal lang(er) werken.

Overweeg je een nieuwe uitdaging? Volg dan wel deze drie stappen alvorens een (drastische) beslissing te nemen.



1. Maak een soort samenvatting van je carrière: Wat waren je prestaties en ervaringen? Welke vaardigheden heb je opgedaan? En welke zaken hebben je fier gemaakt?



2. Op een rustig en inspirerend moment pen je je professionele én persoonlijke verwachtingen neer. Ga na wat écht bij je persoonlijkheid, interesses en kwaliteiten past.



3. Ga langs bij drie familieleden, vrienden of collega’s die jou goed kennen. Leg hun je plannen, ambities en verwachtingen voor. Het kan ook zeker interessant zijn om professioneel advies in te winnen bij een loopbaancoach.



Leeftijd als zegen

Ga je vervolgens op zoek naar een concrete nieuwe baan? Plaats jezelf dan even in de schoenen van een rekruteerder: waarom zou die voor jou kiezen? Lijst al je ervaringen, prestaties, vaardigheden en kwaliteiten op met als doel een antwoord te vinden op de vraag: wat maakt jou beter dan een groen blaadje/gelijkaardig profiel? Zo maak je van je leeftijd net een zegen in plaats van een vloek.

Wees ook eerlijk met jezelf: wat waren naast de hoogtepunten ook professionele dieptepunten tot dusver? Wanneer je opnieuw gaat solliciteren, is eerlijkheid troef. Op latere leeftijd wil je geen nieuwe uitdaging aangaan die - achteraf bekeken - de verkeerde bleek te zijn (zowel voor jou als voor je nieuwe werkgever). Deze nieuwe stap is er maar best ‘boenk’ op.



Voorbereiding is cruciaal

Stap je over naar een totaal nieuwe sector? Bereid je dan goed voor alvorens te solliciteren. Ga praten met mensen die al langer in die sector werken. Weet wat er leeft en lijst opnieuw op wat jij te bieden hebt in deze sector dankzij je ervaringen en kennis uit een andere professionele wereld.

Open je vizier: wees bereid om ‘on the job’ bij te leren en sta open voor opleidingen. Nieuwe zaken leren is trouwens één van de beste middeltjes tegen het gevoel van ouder worden. Wie het professionele leven over een volledig andere boeg gooit, zal mogelijk wel water bij de wijn moeten doen op financieel vlak.

Bovendien wordt bijna twee derden van de werkende 55-plussers over het hoofd gezien voor een promotie (en bijhorende loonopslag). Zo blijkt uit een recent Europees onderzoek van internationaal rekruteringskantoor Robert Walters. Maar laat dat je niet afschrikken. Dagelijks met de glimlach naar het werk gaan, is onbetaalbaar.



Als ervaren werkkracht heb je - uiteraard - recht op een correct loon. Gebruik de tool van Jobat.be hieronder om jouw ‘waarde op de arbeidsmarkt’ te berekenen.

