Je (klein)kind helpen bij de aankoop van een woning: kan je hem of haar renteloos een lening aanbieden?

Spaargids.beLenen is duur. Daarom denk je als (groot)ouder misschien: wat als ik nu eens geld ter beschikking stel aan m’n (klein)kind voor de aankoop van een woning? Dat kan zeker, al zijn er enkele elementen waar je best rekening mee houdt. Spaargids.be overloopt ze.

Voor een woning lenen is vandaag flink duurder dan een jaar geleden. Gemiddeld betaal je op een hypothecair krediet momenteel 3,62% rente, aldus Immotheker Finotheker, als je tussen 81 en 100% van de waarde van een pand moet lenen tegen een vaste rente op 20 jaar. Dat is 1,60 procentpunt meer dan een jaar geleden. Concreet: als je 250.000 euro leent, betaal je in vergelijking met een jaar geleden maandelijks 193 euro extra af.



Maak een overeenkomst

Ga je door met je plan? Dan mag je zoveel geld uitlenen als je zelf wenst, tegen een zelfgekozen rentevoet, maar evengoed ook zonder rente. Het best zet je alles over de lening op papier in een onderhands leningscontract, zodat er achteraf geen discussies ontstaan.

Enkele zaken mogen zeker niet in de overeenkomst ontbreken:

• De naam, voornaam en het volledige adres van kredietgever en -nemer.

• Het geleende bedrag, in cijfers en in letters, en de manier waarop je het bedrag ter beschikking stelt.

• Het doel van de lening.

• De looptijd van de lening en de manier waarop je (klein)kind het bedrag terug moet betalen: in één keer, in schijven of op jouw verzoek.

• De eventuele rentevoet, net als de eventuele verwijlintresten en de manier waarop de kredietnemer de intresten moet betalen. Vraag je geen rente? Vermeld ook dat dan expliciet.

• Wat er gebeurt wanneer één van beide partijen overlijdt. Bijvoorbeeld of je (klein)kind het bedrag moet blijven terugbetalen als jij sterft.

• Het aantal exemplaren waarin de overeenkomst is opgemaakt (minstens twee, en, indien nodig, het aantal bladzijden).

• De plaats waar en de datum waarop de overeenkomst is ondertekend.

Zowel jijzelf als je (klein)kind moeten de overeenkomst zeker ook ondertekenen, het liefst voorafgegaan door ‘gelezen en goedgekeurd’. Daarna dien je het contract zelf bij te houden. Het gaat immers niet om een notarieel document. Je kan het contract ook officieel laten registreren.



Vraag je interest of niet?

In die keuze ben je helemaal vrij. Misschien wil je je(klein)kind helpen, maar toch niet helemaal renteloos? Dan zou je de interest kunnen vragen die je momenteel ontvangt als je het geld op een spaarrekening laat staan. Niet zo heel erg veel, dus.

Weet wel dat de fiscus de interest die je ontvangt als een inkomen beschouwt, waarop je roerende voorheffing moet betalen. Momenteel bedraagt die 30%. Je (klein)kind moet de belasting inhouden op het bedrag dat hij of zij aan je terugbetaalt en die som doorstorten naar de fiscus.



