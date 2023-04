Je kind weet niet wat te studeren? Dit zijn vijf topjobs voor de toekomst én hun lonen

JobatHet zijn hoofdbrekende tijden voor laatstejaars in het middelbaar onderwijs: welke hogere studiekeuze moeten ze - indien gewenst - maken met het oog op een boeiende professionele carrière? Jobat.be helpt deze jonge mensen op weg, met vijf jobs en bijhorende diploma’s die in de lift zitten en zo een garantie bieden op toekomstige jobzekerheid én een mooi loon.

1. Onderwijs

Wie het op een bachelor houdt en daarna aan de slag wil gaan, vindt de hoogste werkzekerheid met een diploma in het onderwijs. In elke laag van de sector kampen scholen met nijpende tekorten. De job behoort dan ook al jaren tot de trouwe klanten van de VDAB knelpuntberoepenlijst.

Volgens het meest recente Jobat Salariskompas (2022) verdien je in het onderwijs gemiddeld 4.064 euro bruto per maand. In werkelijkheid, na de recente indexeringen, ligt dat bedrag al enkele percentages hoger. Het loon van een leerkracht varieert volgens de anciënniteit en binnen de verschillende salarisschalen. Leerkrachten kunnen doorgaans ook op een aantrekkelijk ambtenarenpensioen rekenen.



2. Zorg

Mensen zullen altijd ziek worden en hulp nodig hebben om (zoveel mogelijk) te genezen. Onder meer met een (para)medisch diploma op zak, is een snelle job na je studies quasi een zekerheid.

De FOD Volksgezondheid omschrijft onder de paramedische beroepen onder meer ambulanciers, audiologen, diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, apothekersassistenten, opticiens, mondhygiënisten en podologen. Ook wie lange studies geneeskunde afwerkt, zal niet lang moeten wachten op een tewerkstelling. Bij artsen zijn vooral de huisarts en medische domeinen zoals geriatrie, spoed, psychiatrie, oftalmologie en reumatologie knelpunten.

En dan is er nog de job van verpleegkundige, eeuwige ‘topper’ op de lijst der knelpuntberoepen. Wie kiest voor de opleiding en job van verpleegkundige heeft de banen zomaar voor het oprapen. Om banen in de zorg aantrekkelijker te maken, werden de toepasselijke barema’s enkele jaren geleden hervormd. Wie vandaag in de zorgsector start, valt automatisch onder het IFIC-classificatiesysteem.



3. IT

De digitale wereld is al jaren aan een opmars bezig en zal ook in de toekomst almaar prominenter worden. Analyse en softwareontwikkeling, pc-techniek, analyse en helpdesk: het zijn maar enkele van de vele IT-jobs die in trek zijn. Het aanbod is heel uiteenlopend en de vraag naar hoogopgeleide informaticaprofessionals is hoog. Veel kennis doe je later ook ‘on the job’ op.

Het gemiddelde brutoloon in de sector telecom, ICT & internet bedroeg vorig jaar 3.762 euro, maar dat is ook met lonen van mensen zonder hogere studies gerekend. Een diploma in de informatica legt je hoe dan ook geen windeieren en doorheen de jaren wordt je loon almaar aantrekkelijker. Vanaf 20 jaar in dit vak verdien je gemiddeld bijna het dubbele van in het begin van je loopbaan. Deze sector spant ook de kroon qua extralegale voordelen. Zo is een bedrijfswagen er lang geen uitzondering.



4. Toegepaste wetenschappen

Toegepaste wetenschappen omvatten alle wetenschappelijke richtingen die als doel hebben een probleem op te lossen, of een product, dienst of techniek te ontwikkelen. Masters in deze richtingen bieden je de hoogste garantie op werkzekerheid in de toekomst. Vooral studies ingenieurswetenschappen in energie, werktuigkunde of elektrotechniek bieden, samen met industriële wetenschappen energie, de allerbeste optie om razendsnel een job te vinden.

Een doorsnee ingenieur verdiende vorig jaar in ons land gemiddeld 4.242 euro bruto per maand. Daarmee stond de ingenieur in de top drie van functies met het hoogste gemiddelde loon, zo blijkt uit het meest recente Salariskompas van Jobat.



5. Management

Ook wie een master management op zak heeft, vindt doorgaans snel een plekje op de arbeidsmarkt. Je leert er zowel de theoretische als de praktische kant van organisatie en management en komt in aanmerking voor heel wat jobs in verschillende sectoren, waar altijd nood aan zal zijn.

Volgens het Salariskompas van vorig jaar verdient een manager gemiddeld 6.152 euro bruto per maand. Lang niet mis, vergeleken met het gemiddelde brutomaandloon in België - over alle sectoren en functies heen – van 3.748 euro. Andere universitaire studies met aanzien en dus succes op de arbeidsmarkt zijn rechten, criminologie, psychologie, pedagogie en economische & handelswetenschappen.



Let op

Welke (studie)richting je ook uitgaat, onthoud vooral dat het belangrijk is om je hart en passie te volgen. Een gebrek aan werkgeluk kan negatieve gevolgen met zich meebrengen, zoals burn-out of depressie. We moeten/mogen allemaal lang werken en dus kies je maar best voor leerstof en een professioneel pad waar je energie uit put en gelukkig van wordt.

