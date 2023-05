Je kind moet een beugel dragen: wat betalen de ziekenfondsen terug?

Spaargids.beStart je zoon of dochter een behandeling met een beugel, om zijn of haar tanden optimaal te laten groeien? Weet dan dat je ziekenfonds tussenbeide komt. In welke mate, op welke manier en tegen welke voorwaarden? Dat zocht Spaargids.be voor je uit.

Sowieso komt de ziekteverzekering tussen als je kind een beugel moet dragen. Maar dat is een onderwerp voor een andere keer. Waar wij hier een overzicht van brengen, zijn de tegemoetkomingen die de mutualiteiten bovenop de ziekteverzekering bieden. Zonder dat je daarvoor een extra verzekering tegen medische kosten afsluit, wat ook kan.

Voor een goed begrip van wat volgt, is eerst wat uitleg op zijn plaats. De ziekenfondsen bundelen hun voordelen rond beugels steevast onder de noemer orthodontie. Dat is de tak binnen de tandheelkunde die zich bezighoudt met het optimaliseren van de stand van tanden. Zoek dus op die term, als je je nog verder in de onderstaande voordelen wilt verdiepen.



Solidaris (Brabant)

Bij Solidaris en Solidaris Brabant krijg je 1.050 euro terugbetaald. Tenzij je kind een bijzondere aandoening heeft, dan bedraagt de tegemoetkoming 1.425 euro bij Solidaris en 1.450 euro bij Solidaris Brabant. In ieder geval moet je de behandeling voor de 15de verjaardag van je zoon of dochter aanvragen. Je kind dient de behandeling af te ronden voor het 22 is. Je krijgt het bedrag in twee schijven uitbetaald, waarvan de tweede na één jaar behandeling.

Begint je kind bij Solidaris Brabant aan een behandeling voor vroege orthodontie, voor de leeftijd van 9 jaar? Dan krijg je het remgeld volledig terugbetaald. Sowieso stort Solidaris Brabant het remgeld volledig terug voor onder meer raadplegingen, controlebezoeken, orthodontische onderzoeken en adviezen.

Liberale Mutualiteiten

Bij LM Mutplus.be, LM Oost-Vlaanderen en LM Plus krijg je de tussenkomst tot 1.050 euro enkel voor klassieke of gewone orthodontie (dus vanaf 9 jaar). Dat moet je aanvragen voor je kind 15 jaar oud is. De behandeling dient ook te voldoen aan de criteria van het RIZIV.

Gaat het om een ingrijpende, langdurige behandeling? Dan kan je - uitzonderlijk - een extra tussenkomst van 525 euro krijgen, bovenop het bedrag van 1.050 euro.



Neutrale Ziekenfondsen

Zowel het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds als het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen komt wat meer tussenbeide bij orthodontische behandelingen. Hier krijg je maximaal 1.200 euro terug als ook de ziekteverzekering tussenkomt: 150 euro bij aanvang en beëindiging van de behandeling, plus 150 euro per zes raadplegingen.

Komt de ziekenverzekering niet tussen? Dan geniet je toch een eenmalige tegemoetkoming van 150 euro. Maar belangrijk om te weten: ook bij deze mutualiteiten komt een vroege behandeling vóór de leeftijd van 9 jaar niet in aanmerking.

Christelijke Mutualiteit en Helan

Bij de CM en Helan krijg je 60 procent van het remgeld, de supplementen en – in het geval van Helan – de materialen voor de behandeling terugbetaald. Bij de CM kan dat bedrag stijgen tot 75 procent, als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming. Dat geldt zowel voor kinderen jonger dan 9 jaar (vroege orthodontie) als voor jongeren tot en met 21 jaar (klassieke of gewone orthodontie).

Het maximum bedraagt wel altijd 1.050 euro. De tegemoetkoming is bovendien eenmalig. En de behandeling moet begonnen zijn op of na 1 januari 2021. En ‘last but not least’: je mag de behandeling niet zelf onderbreken. De beugel blijven dragen is dus de boodschap.

