Je kind al vroeg leren omgaan met geld? Vanaf deze leeftijd kan je zoon of dochter een bankkaart krijgen

Minderjarigen zijn handelingsonbekwaam, zegt de wet. Dat betekent dat ze tot 18 jaar geen handelingen kunnen stellen die juridische gevolgen hebben. Doen ze dat wel, dan kan die handeling ongeldig worden verklaard als hun ouders dat wensen. Willen minderjarigen toch rechtsgeldig een rechtshandeling stellen, dan moeten ze vertegenwoordigd zijn door hun ouders of hun voogd.

Instapleeftijd

In de praktijk wordt niettemin vaak verondersteld dat een kind een ‘stilzwijgend mandaat’ heeft van zijn ouders, waardoor het toch gemachtigd is om dagelijkse handelingen zoals kleine betalingen te doen. Heel wat banken staan dan ook toe dat jongeren zelf een rekening beheren. De instapleeftijd verschilt evenwel per bank.

Bij BNP Paribas Fortis kunnen ouders voor hun kinderen al een Welcome Pack nemen. Het laat hen toe om al vanaf 7 jaar naast hun spaarrekening ook een zichtrekening te hebben. Die rekening kunnen ze dan beheren via de toepassing ‘Easy Banking’ van de bank op de computer. Eens ze 12 jaar zijn, kan het ook via de app op de smartphone. Daarnaast krijgen de kinderen een bankkaart, waarmee ze wekelijks tot 250 euro aan betalingen kunnen uitvoeren en evenveel in cash kunnen opnemen aan de automaat. Ouders kunnen die betaallimieten altijd laten aanpassen in hun kantoor.

Bij KBC kunnen jongeren vanaf 10 jaar een zichtrekening met bankkaart beheren en al vanaf deze leeftijd gebruik maken van de app ‘K’Ching’ op de smartphone.

Ook bij ING kunnen jongeren al vanaf 10 jaar ervaring opdoen met een zichtrekening. Aan de toestellen van Self’Bank die er nog zijn in de kantoren kunnen ze zelfs geld opnemen in coupures van 5 euro. Het gebruik van de app start hier vanaf 12 jaar.

Bij Argenta kunnen kinderen vanaf 11 jaar een abonnement internetbankieren en een debetkaart hebben.

Gratis

Zichtrekeningen voor jongeren zijn doorgaans gratis. Tot wanneer iemand als ‘jongere’ wordt beschouwd, varieert daarbij van bank tot bank. Bij KBC loopt de Jongerenrekening tot 24 jaar. Bij ING geldt de gratis rekening ‘Go to 18' tot 18 jaar. Nadien wordt ze omgezet in een gewone rekening, die tot 25 jaar gratis blijft. Die 25 jaar is ook de leeftijdslimiet voor een gratis rekening bij Belfius. En bij BNP Paribas Fortis wordt ze op 18 jaar omgezet naar de rekening ‘Hello4Your’, die gratis is tot 28 jaar.

Beperkingen

Voor minderjarigen gelden doorgaans wel enkele beperkingen. Zo mogen ze niet in het rood gaan op hun rekening. Om dezelfde reden krijgen ze nog geen klassieke kredietkaart.

Verder liggen de wekelijkse limieten voor het afhalen van geld meestal lager dan bij een rekening van een volwassene. Bij Belfius geldt tot 16 jaar bijvoorbeeld een maximum van 100 euro per week, vanaf die leeftijd wordt dat 650 euro per week.

Verantwoording

Ouders en voogden moeten zich wel bewust zijn van de gevolgen als ze een rekening op naam van hun kinderen openen. De gelden hierop worden meteen eigendom van de minderjarige. De ouders moeten die dan beheren in het belang van het kind. Dat betekent dat ze maar mogen afgehaald of overgeschreven worden als de minderjarige daar belang bij heeft.

Ouders mogen het geld op de rekening van hun kinderen dus niet meer gebruiken voor uitgaven voor eigen belang. Doen ze dat toch, dan kunnen hun kinderen hen later ter verantwoording roepen. Bij twijfel en bij de afhaling van grote sommen kunnen ze er dan ook goed aan doen om toestemming te vragen aan de vrederechter.

Een alternatief bestaat erin de rekening op eigen naam te openen en een volmacht te geven aan de kinderen. Omgekeerd kan een minderjarige geen volmacht geven.

