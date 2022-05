Je kids plezieren met een springkasteel? Zoveel kost dat aan elektriciteit

MijnenergieNu de terrassen weer volstromen en de geur van barbecue je op gezette tijden in de neus dringt, maken ook de springkastelen hun comeback in het straatbeeld en in privétuinen. De vele communie- en lentefeesten doen daar nog een schepje bovenop. Je kinderen zullen in de wolken zijn als ze zich een dagje mogen uitleven op een springkasteel, maar word jij ook blij van de energierekening achteraf? Mijnenergie.be gaat na welke prijs je betaalt om de kids een dag te laten springen in eigen tuin.

Door de hoge energieprijzen staan we er vandaag misschien wel meer bij stil dan andere jaren. Niet alleen de huurprijs van een springkasteel, ook het verbruik ervan doet mensen twee keer nadenken. Is het een goed idee om een springkasteel te huren voor je communiefeest? Of eindig je straks met een extra gepeperde energiefactuur?

Om dat te weten te komen, zijn er twee zaken van belang: de motor van het springkasteel en de huidige energieprijs per kilowattuur (kWh). Een korte zoektocht in de wondere wereld van de springkastelen leert ons dat het verbruik van een elektromotor die een springkasteel opblaast, gemiddeld op 1.500 watt per uur ligt, ofwel 1,5 kWh. Uiteraard bestaan er zuinigere en minder zuinige modellen, maar 1.500 watt per uur geeft ons een goeie indicatie.

Acht uur springen

Springkastelen kunnen uiteraard nooit lang genoeg opstaan voor de kleinsten onder ons. Tijdens communie- en lentefeesten staan ze al snel acht uur rechtop, goed voor een totaalverbruik van 12 kWh.

Als consument betaal je vandaag gemiddeld 0,46 euro per kWh aan energie. We baseren ons hiervoor op de laatst beschikbare gegevens van de VREG, de Vlaamse energieregulator. Dat brengt de kosten voor acht uur springen op 5,52 euro (12 x 0,46). Ter vergelijking: als je in mei vorig jaar een springkasteel acht uur lang in de stekker stak, dan kostte je dat 3,24 euro. De prijs per kWh bedroeg toen 0,27 euro.

