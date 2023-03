Je geld toevertrouwen aan een ‘neobank’? Wat houdt dat in? En wat is het verschil met een klassieke bank?

Spaargids.beDe jongste jaren staken een aantal nieuwe aanbieders van financiële diensten de kop op in ons land. Ze luisteren naar namen als N26, Revolut, Bunq en Swoon en worden neobanken genoemd. Ze hebben gemeen dat ze vanuit het buitenland werken, slechts een beperkt aantal diensten aanbieden, alles via de smartphone regelen en doorgaans goedkoop zijn. Spaargids.be pluist uit waar je op moet letten als je met een neobank in zee gaat.

N26

De Duitse neobank N26 is opgericht 2013 en is sinds de Kerst van 2016 actief in ons land. Vorig jaar liet ze weten al 200.000 Belgische gebruikers te hebben en dat aantal tegen 2025 nog te willen verdrievoudigen. Wereldwijd telt N26 intussen 8 miljoen klanten, verspreid over 24 landen.

De bank biedt onder meer zichtrekeningen aan. De basisversie is gratis. Wie meer dienstverlening wil zoals de mogelijkheid om zijn budget op te volgen, verzekeringen af te sluiten en van speciale deals te genieten, kan een betalende rekening nemen. De instelling geeft via haar app ook toegang tot de handel in cryptomunten.

N26 biedt verder een Mastercard aan, die kan gekoppeld worden aan Apple Pay, waardoor je rechtstreeks met je smartphone betalingen kunt uitvoeren. Ook betalingen via Google Pay zijn mogelijk.

De app van N26 maakt het verder mogelijk om onkostenrekeningen te splitsen en te verdelen onder een aantal vrienden of familieleden.

N26, met hoofdzetel in Berlijn, werkt met een Duits bankrekeningnummer. De tegoeden op de rekeningen zijn beschermd tot 100.000 euro per persoon door het Duitse depositogarantiesysteem.

Heb je bijstand nodig, dan kan je terecht bij een klantendienst. Let wel: enkel in het Duits, Engels, Frans, Spaans en Italiaans.



Revolut

Revolut ontstond in 2015. In 2018 kreeg de onderneming het bankstatuut in Litouwen, waarna ze een snelle expansie kende. In 2020 had het wereldwijd al 14,5 miljoen klanten. Dat is inmiddels opgelopen tot meer dan 25 miljoen privégebruikers en zowat 500.000 zakelijke cliënten.

De app van de bank laat toe om in 29 munten transacties te doen. Hij slaat vooral aan bij mensen die internationale betalingen verrichten. Maar ook binnen België kan je Revolut gebruiken om lokaal te betalen, rekeningen te splitsen en cryptomunten te kopen.

De app van de bank is gratis. Of toch de basisversie. Wie meer diensten wil, moet een betalende versie nemen. Die kost - afhankelijk van de gekozen formule - 2,99 euro, 7,99 euro of 13,99 euro per maand.

Informatie vind je op de site van de bank. Voor België wordt die alleen in het Frans en het Engels weergegeven. Wil je Nederlands, dan moet je via de webpagina voor Nederland gaan.

Je kunt ook de klantendienst contacteren. Dat doe je via de app zelf. Gebruikers van Premium & Metal-plannen krijgen wel prioriteitsservice.

Wil je een klacht indienen, dan moet je een e-mail sturen. Je krijgt dan antwoord in het Engels of het Litouws.

Deposito’s bij Revolut zijn tot 100.000 euro per persoon beschermd door het depositogarantiesysteem van Litouwen.

Klassieke bank verdwijnt?

Bunq

Het Nederlandse Bunq, opgericht in 2012, is sinds 2019 actief in ons land. Het zette hier vorig jaar een stevige stap vooruit door de overname van de app Tricount, die populair is om groepsrekeningen te beheren. Hij laat toe om uitgaven ongelijk te splitsen onder de deelnemers. Er kunnen ook uitgaven in meerdere munten worden verwerkt.

De bank biedt een gratis basisdienst. Wil je meer, dan moet je een betalende versie nemen. Die kost - afhankelijk van de gekozen formule - 2,99 euro, 8,99 euro of 17,99 euro.

De bank werkt met een eengemaakte rekening. Er is dus geen onderscheid tussen een zicht- en een spaarrekening. De rekening brengt nu 1,56% rente op, die maandelijks wordt betaald.

De instelling doet geen mededeling over het aantal klanten dat ze heeft.



Maar ook ... Swoon

Niet alle neobanken zijn een succes. In juni 2019 kondigde het Franse Swoon aan dat het de Belgische markt wou betreden. In september dat jaar was ze echter failliet.

Conclusie

Neobanken hebben een plaats verworven in het Belgische financiële landschap, maar ze hebben de klassieke banken niet weggeveegd. Hun dienstverlening slaat vooral bij een actieve en jonge bevolking aan. Hun goedkopere nicheaanpak en focus op de smartphone speelt daarin een rol. Maar wie een probleem heeft, heeft het moeilijker om gehoor te vinden dan bij een klassieke bank.

Vergeet bovendien niet dat je bij de neobanken vaak een buitenlandse rekening afsluit. Je bent verplicht die aan te melden bij de Nationale Bank en in je belastingaangifte.

