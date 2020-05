Je geld beleggen in Belgische wereldtop? “Brusselse beurs biedt ruime keuze aan gezonde bedrijven in diverse sectoren”

Beleggen in aandelen, rechtstreeks in een bedrijf of via beleggings- of pensioenspaarfondsen: beursactiviteiten zijn fundamenteel om onze koopkracht op lange termijn veilig te stellen. En daarvoor hoef je niet naar het buitenland te kijken, integendeel. Danny Van Quaethem, aandelenspecialist binnen het team van geldexpert Geert Noels, legt uit welke wereldbedrijven de moeite waard zijn op de Brusselse beurs, ook na deze coronacrisis.

De beurs is als een lange rittenkoers met hobbelige kasseistroken. Renners die durven demarreren, komen vaak als winnaar aan de eindmeet. Als belegger ben jij een ploegleider: je kiest verschillende bedrijven die binnen jouw ploeg passen om de koers aan te vatten (dat kan bijvoorbeeld door je bankier of een vermogensbeheerder te contacteren, nvdr.). Ook voor de ideale beleggingsportefeuille is variatie belangrijk. Aan jou om in te schatten welke bedrijven en sectoren durven innoveren en veranderen, en zo een grote kans maken om de koers te winnen. Als analisten en beleggingsprofessionals zien wij in deze crisistijden alvast genoeg (bedrijfs)kampioenen aan het werk, ook in eigen land.

De Belgische aandelenmarkt speelt op internationale schaal een voortrekkersrol in twee sectoren: vastgoed en biotechnologie

Gezonde bedrijven in diverse sectoren

Zo is de Belgische aandelenmarkt niet erg groot, maar ze biedt toch een ruime keuze aan gezonde bedrijven in diverse sectoren. Enerzijds zijn er enkele traditionele, klassieke bedrijven zoals Solvay (chemie), KBC (bank) of UCB (farma). Anderzijds spelen jonge, beursgenoteerde biotechbedrijven zoals Galapagos en Argenx mee in de wereldtop in hun sector. Het is zelfs zo dat de Belgische aandelenmarkt op internationale schaal een voortrekkersrol speelt in twee sectoren: vastgoed en biotechnologie. Maar ook op het vlak van duurzaamheid heeft de Brusselse beurs enkele topbedrijven. Zo hebben Umicore (katalysatoren en recyclage), Melexis en X-FAB (beide halfgeleiderbedrijven) een sleutelrol in de evolutie van duurzame mobiliteit.

Voor de ontwikkeling van windmolenparken kunnen we terecht bij CFE en Colruyt. En straks gaan we allemaal naar de nieuwe James Bond-film in Kinepolis, waar digitale projectoren van Barco voor een perfect beeld zorgen. Eenmaal de grote internationale sportevenementen terug plaatsvinden, kan de liveverslaggeving niet zonder producten van EVS (uitzendapparatuur).

Ook binnen andere industrietakken heeft Brussel heel wat te bieden. Dat alles zorgt ervoor dat beleggers met een mandje Belgische aandelen een gebalanceerde beleggingsportefeuille kunnen bouwen. Daarmee bedoelen we dat de risico’s kunnen gespreid worden door in uiteenlopende sectoren en bedrijven te investeren.

Wanneer de economie vertraagt

Uiteraard hoef je je niet vast te pinnen op een of meerdere bedrijven. Zo kan je een aandelenportefeuille aanpassen aan de marktomstandigheden, wanneer de wielerrit dus plots hobbelig wordt. Zodra er tekenen zijn van toenemende onrust, bijvoorbeeld grotere koersschommelingen en vooral -dalingen, kan je voor een meer defensief profiel kiezen. Je belegt dan in sectoren die het vaak goed blijven doen wanneer de economie vertraagt. Drie sectoren springen daarbij in het oog: distributie (Colruyt), de farmasector (UCB, Fagron, Argenx, Galapagos) en uiteraard vastgoed. In de huidige coronacrisis komt daar ook nog de sector van het logistiek vastgoed (WDP, VGP) bij. Het komt er dan op aan om tijdig een wissel door te voeren in de beleggingsportefeuille. Voor kasseistroken heb je als ploegleider immers ook een ander type renner nodig.

Wanneer je terug wat optimistischer wordt en wil anticiperen op een herstel van de economie, dan koop je beter weer wat zogenaamde cyclische aandelen. Dat zijn effecten van vooral industriële bedrijven (bijvoorbeeld chemie, staal, autoproducenten) die extra gevoelig zijn voor conjunctuurschommelingen. Zo zien we momenteel dat dit soort afgestrafte cyclische aandelen terug aantrekken.

Voor wie niet veel tijd heeft om zelf op zoek te gaan naar de Belgische beurskampioenen, kan een beleggingsfonds een goed idee zijn

Lange traditie van ondernemen

Waarom laat de Belgische markt zich internationaal opmerken binnen de biotech- en vastgoedsectoren? Zo een prestige komt niet vanzelf, maar is gegroeid uit een lange traditie van ondernemen. België beschikt namelijk over een aantal farmabedrijven van wereldklasse (bijvoorbeeld UCB). Bovendien zijn er in ons land belangrijke vestigingen van de grootste farmamultinationals (Janssen Pharmaceutica, de vaccindivisie van GSK, filialen van Pfizer en Alcon).

Daarnaast dragen onze universiteiten hun steentje bij door competente medewerkers op te leiden, maar vooral ook door hun wetenschappelijk onderzoek. Dit leidt soms tot de oprichting van nieuwe bedrijven (spin-offs). We kunnen dan ook spreken van een ecosysteem. Ook de beurs speelt hierbij een rol, want startende innovatieve bedrijven hebben meestal veel geld nodig. Zo haalde biotechnologiebedrijf Argenx een slordige 500 miljoen euro op via de beurs.

Vooruitstrevend ondernemerschap

Tot slot is de Belgische beurs ook binnen de vastgoedsector een buitenbeentje. Internationale beleggers weten inmiddels uit ervaring dat heel wat Belgische vastgoedbedrijven een gezonde financiële basis combineren met vooruitstrevend ondernemerschap. De voorbije jaren begaven steeds meer spelers zich op buitenlandse markten, waar ze een belangrijke rol spelen. Vooral inzake logistiek (bijvoorbeeld warenhuizen) en zorgvastgoed (bijvoorbeeld woonzorgcentra) staat België sterk. Vaak spelen de familiale aandeelhouders nog een zeer belangrijke rol in deze bedrijven. Ook hier is er sprake van een ecosysteem. Een bedrijf heeft immers nood aan allerlei vormen van expertise. Denk maar aan het verwerven van de nodige gronden, de ontwikkeling, verhuur en alles wat daarbij komt kijken.

De beurs vormt hier opnieuw de sluitsteen, want zij zorgt ervoor dat deze bedrijven hun enorme uitbreiding kunnen financieren. Op die manier ontstaat een win-winsituatie voor bedrijven en beleggers. Zelfs tijdens deze coronacrisis speelt de Belgische beurs deze rol. Zo haalden VGP (logistiek vastgoed) en Aedifica (zorgvastgoed) recent minstens 200 miljoen euro op. Dat betekent dat aandeelhouders vertrouwen hebben in deze bedrijven. Met het extra kapitaal dat ze toegestopt hebben gekregen van hun aandeelhouders, behouden deze ondernemingen een sterke financiële basis om hun verdere groei te ondersteunen. Goed nieuws dus voor onze economie.

Beleggingsfonds als comfortabele vorm van beleggen

Voor wie niet veel tijd heeft om zelf op zoek te gaan naar Belgische beurskampioenen, kan een beleggingsfonds een goed idee zijn. Het is een comfortabele vorm van beleggen die heel wat voordelen biedt. Je belegt per definitie gespreid, het fonds wordt beheerd door professionelen, het is laagdrempelig en er is een uitgebreid aanbod, waardoor zowat elk type belegger zijn gading vindt. Wie weet geniet je op deze manier zelfs wat meer van de koers zelf.

Maandag in ons Geldpanel-dossier: belastingexpert Michel Maus bekijkt het fiscaal statuut van de thuiswerker.

