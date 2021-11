Je EPC verbeteren? Op deze manieren kan je je renovatie financieren

SparenWie vanaf 2023 een energieverslindende woning koopt, zal die verplicht moeten renoveren. EPC-scores van E of F moeten worden teruggebracht naar een score D. Op welke manieren kan je zo’n duurzame renovatie het best financieren? Met een renteloze lening van de overheid, een hypotheeklening of een groene lening? Spaargids.be legt uit wat de voor-en nadelen van deze kredietvormen zijn.

Delen per e-mail

De Vlaamse regering wil de woningmarkt energiezuiniger maken. Eigenaars van een energieverslindende woning moeten tegen 2030 een energielabel D kunnen voorleggen. Als je vanaf 2023 een huis met EPC-label E of F koopt, moet je dat binnen de vijf jaar renoveren.

Renteloze renovatielening

Wie zo’n renovatie uitvoert, kan daar een renteloze lening van de overheid voor krijgen, je kan zo maximaal 20.000 euro lenen over een looptijd van 20 jaar. Als je renoveert naar label C, B of A, kan je een lening krijgen met een negatieve rente (tot -1,5 procent), waardoor je als eigenaar eigenlijk een premie ontvangt.

Het renovatiekrediet is enkel mogelijk in combinatie met een woonlening. Voor de renovatielening krijg je een rentesubsidie van de Vlaamse overheid. Eén keer per jaar krijg je de volledig betaalde rente terug. Meer info vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Hypotheeklening

Wil je een groot bedrag lenen, dan kan je overwegen om een hypothecaire lening af te sluiten, net zoals je dat zou doen bij het aankopen van je woning. Dat houdt in dat je de bank het recht geeft om je woning te verkopen, mocht je in gebreke blijven met de afbetalingen. Met de opbrengst kan de bank de schuld dan delgen.

Door die stevige waarborg zijn hypotheekleningen doorgaans goedkoop, althans voor de rentevoet. Momenteel kunnen heel wat mensen leningen op 20 jaar met een vaste rente voor de looptijd afsluiten voor 1,25%. Dat komt neer op een afbetaling van 941,62 euro per maand, of voor de looptijd 225.989,73 euro.

Een nadeel is dat de hypotheeklening moet worden opgenomen in een notariële akte. Dat kost geld. Voor een krediet van 20.000 euro mag u toch rekenen op een bedrag tussen 1.900 euro en 2.200 euro. Daarnaast moet je ook dossierkosten betalen aan de bank. Hiervoor mag je 500 euro uittrekken. Simuleer hier hoeveel je moet aflossen als je voor een hypotheeklening zou kiezen

Heropname hypotheeklening

Maar misschien heb je minder dan dertig jaar geleden al een hypotheeklening afgesloten, die inmiddels grotendeels of helemaal is afbetaald? Dan kan je het reeds terugbetaalde kapitaal wellicht weer opvragen. De hypothecaire waarborg bestaat dan nog altijd.

De heropname van het kapitaal heeft als voordeel dat je geen nieuwe hypotheek moet laten vestigen en dus de kosten voor de notaris uitspaart. Dossierkosten zal je wel moeten betalen. Bovendien kan je door de algemene daling van de rentevoeten nu wellicht goedkoper lenen dan toen je het hypothecair krediet afsloot. Simuleer hier een heropname van je hypotheeklening en bekijk hoeveel je maandelijks zou aflossen.

Groene lening of energiekrediet

Investeringen die je woning energiezuiniger maken, hebben bij de meeste banken een voetje voor. Ze zijn doorgaans iets goedkoper. Zo kan je in november bij Belfius een groene lening afsluiten tegen 1,30 procent wanneer je 12.500 euro leent op 3 jaar. Per maand betaal je dan 353,59 euro terug. Na afloop van de lening betekent dit 250,48 euro aan intresten. Om een groene lening of energiekrediet te bekomen, moeten de energiebesparende investeringen minstens de helft van het budget opslorpen. Vergelijk hier de verschillende energiekredieten.

Lees meer op Spaargids.be: