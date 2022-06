Je energieleverancier weet niet hoeveel je per maand verbruikt: kan je beter maandelijks afrekenen?

MijnenergieBij contracten met een variabel tarief wijzigt het kilowattuurtarief in de loop van het jaar. Toch moet je slechts eenmaal per jaar jouw meterstanden doorgeven. Hoe kan de leverancier dan weten hoe jouw verbruik doorheen het jaar gespreid is? Mijnenergie.be legt het uit.

Bij een vast energietarief oogt het plaatje eenvoudig: de kilowattuurprijs blijft gedurende het volledige contractjaar gelijk. Wanneer je jouw meterstanden doorgeeft of — in het geval van een digitale meter — de energieleverancier die via de netbeheerder ontvangt, hoeft de energieleverancier jouw kilowattuurtarief enkel te vermenigvuldigen met het aantal verbruikte kilowattuur.

Wie vandaag een nieuw contract afsluit of zijn huidige contract verlengt, vindt evenwel amper nog vaste tarieven op de energiemarkt. Het resterende aanbod blijkt bovendien significant duurder dan het instaptarief van de huidige, variabele tarieven op de energiemarkt. Aangezien het kilowattuurtarief per jaar of kwartaal wijzigt, is het net bij een variabel tarief belangrijk om te weten hoe de consument zijn verbruik doorheen het jaar spreidt.

Verbruiksprofielen

De energieleverancier gaat evenwel niet exact na hoeveel je maandelijks verbruikt. Hij baseert zich op standaardprofielen, die duiden op hoe een gemiddelde verbruiker met een gelijkaardig profiel zijn verbruik in de loop van het jaar evolueert. Voor aardgas vertegenwoordigt januari bijvoorbeeld 18,2 procent van het totale jaarverbruik, terwijl dat aandeel in juli amper 1,3 procent bedraagt. Die inschatting kan afwijken van wat je zelf als gezin verbruikt. Verblijf je gedurende de volledige maand januari in het buitenland, dan blijft 18,2 procent van jouw jaarverbruik toch onderhevig aan de veelal hogere kilowattuurprijs die dan geldt.

Maandelijkse afrekening

Sinds april is het wel mogelijk om jouw energieleverancier om een maandelijkse afrekening te vragen. Dan gebeurt de facturatie — naar analogie met de gsm-factuur — op basis van wat je werkelijk verbruikt. Aangezien je maandelijks betaalt, valt het vaste voorschot in dat geval weg. Die mogelijkheid is enkel beschikbaar voor eigenaars met een digitale meter. Enkel de grootste energieleveranciers — Engie, Luminus, Mega, TotalEnergies en Eneco — moeten die optie aan hun klanten bieden. Een rondvraag bij die verschillende spelers leert ons dat de interesse vanuit de consument voorlopig gering blijft.

Verrassingen vermijden

Het grote voordeel van de maandelijkse afrekening is dat je precies betaalt voor wat je verbruikt. Zo vermijd je verrassingen. Sinds de energieprijzen zo zijn toegenomen, liggen de werkelijke verbruikskosten vaak hoger dan wat je maandelijks als voorschot hebt betaald. Dat is in het bijzonder het geval bij variabele contracten, waarbij de energieprijs doorheen het jaar mee evolueert met de marktprijzen. Door de sterke prijsstijging die zich de voorbije maanden heeft afgetekend, betaal je in dat geval vandaag een pak meer voor eenzelfde verbruik dan pakweg negen maanden geleden. Wie zijn voorschotbedrag in tussentijd niet aanpaste, zal aan het einde van zijn contractjaar al snel enkele honderden euro’s extra moeten ophoesten. Aangezien je geen voorschot meer betaalt, loop je ook niet het risico om betaalde voorschotten kwijt te spelen wanneer de energieleverancier failliet zou gaan.

Ene maand is de andere niet

De keerzijde is dat je in wintermaanden veel meer zal betalen dan in de zomer, omdat je verbruik dan hoger ligt. Die schommelingen zullen zich vooral op de gasfactuur sterk manifesteren. Al kan dat mogelijk ook leiden tot aangepaste verbruiksgewoontes. Je wordt immers maandelijks geconfronteerd met je werkelijke energiekosten, waardoor je als consument misschien sneller zal proberen om je verbruik terug te schroeven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op mijnenergie.be

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Mijnenergie. MijnEnergie.be is een onafhankelijke energieprijzenvergelijker van elektriciteits- en gasaanbiedingen.