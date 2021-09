Je energiefactuur verlagen met een warmtepomp of isolatie? Op deze premies heb je recht

Nadat de energieprijzen vorig jaar een historisch laag niveau bereikten, zien we nu het tegenovergestelde. De prijzen voor elektriciteit en gas schieten pijlsnel de hoogte in en zorgen voor een ongekend hoge energiefactuur. Maar hoe kan je de impact van deze stijgingen op je energiebudget tot een minimum beperken en welke premies geven je hierbij een extra duwtje in de rug? Bouwsite Livios zocht het voor jou uit.

We willen allemaal wel onze energiefactuur verlagen, maar dan liefst zonder in te boeten aan comfort. Hoe je dat doet? Door te investeren in energiebesparende ingrepen. Heb je bijvoorbeeld al gedacht aan één van deze duurzame oplossingen?

Hoogrendementsbeglazing

In een slecht geïsoleerde woning gaat maar liefst 40% van de warmte verloren via de ramen. Investeren in hoogrendementsbeglazing of driedubbele beglazing levert je dan ook meteen een mooie energiebesparing op. Let bij de aankoop van je glas vooral op de isolatiewaarde of U-waarde, want hoe lager dit getal, hoe meer je bespaart. Lees hier meer over energiezuinig glas.

Premie: laat je hoogrendementsbeglazing plaatsen door een erkende aannemer en is de U-waarde van je glas gelijk aan of kleiner dan 1,0 W/m²K? Dan heb je recht op een premie van 16 euro/m2.

Nieuwe verwarmingsketel of warmtepomp

Wanneer je verwarmingsinstallatie ouder is dan twintig jaar doe je er sowieso goed aan om een nieuwe condenserende verwarmingsketel te kopen. Die heeft een veel hoger rendement en is dus een pak energiezuiniger. Je bespaart al snel tot 33% energie, waardoor je je investering in zeven tot tien jaar terugverdient. Een volwaardig milieuvriendelijk alternatief voor een oude cv-ketel is de warmtepomp. De overstap naar hernieuwbare energie die je gratis uit de natuur haalt, zal niet alleen een gunstige invloed hebben op je energiefactuur, maar is meteen ook een goede zaak voor het milieu. Lees hier alles wat je moet weten over een warmtepomp.

Premie: afhankelijk van het type warmtepomp dat je kiest, heb je in 2021 recht op een premie van de Vlaamse overheid tussen 300 en 4.000 euro. Zo krijg je voor een lucht-luchtwarmtepomp 300 euro, voor een hybride lucht-waterwarmtepomp 800 euro en voor een lucht-waterwarmtepomp 1.500 euro. Wie investeert in een geothermische warmtepomp kan tellen op een premie van 4.000 euro. Check hier welke warmtepomp voor jou het meest interessant is.

Extra isolatie

Je woning efficiënt verwarmen is natuurlijk pas mogelijk als je ook werk hebt gemaakt van een optimale isolatie. Dat kan al met kleine ingrepen zoals isolatiestrips rond je vensters, isolerende folie achter je radiatoren of geïsoleerde leidingen. Maar als je over het nodige budget beschikt, kan je met grotere ingrepen uiteraard een beter resultaat behalen. Zo hebben een goede dak- en spouwmuurisolatie een grote impact op je energieverbruik en zal ook vloerisolatie zijn effect niet missen. Kijk hier wat voor isolatie je waar moet voorzien.

Premie: voor dakisolatie mag je tellen op een premie van 4 euro/m2, voor vloerisolatie is dat 6 euro/m2. Bij muurisolatie is het premiebedrag afhankelijk van de plaats waar je isoleert. Voor spouwmuurisolatie krijg je bijvoorbeeld 5 euro/m2, maar voor isolatie aan de binnenzijde is dat al 15 euro/m2 en dat bedrag verdubbelt nog eens als het gaat over buitenmuurisolatie.

Zonne- of warmtepompboiler

Voor het verwarmen van je sanitair water kan je dankzij de nieuwste technieken gebruikmaken van zonnewarmte of warmte uit de omgevingslucht. Zeker voor grote gezinnen die veel warm water verbruiken, is de installatie van een zonneboiler of warmtepompboiler een interessante investering. Lees hier hoe de deze duurzame boilers werken.

Premie: voor een zonneboiler mag je tellen op een premie van 550 euro/m2 per apertuuroppervlakte met een maximum van 2.750 euro per wooneenheid. Kies je voor een warmtepompboiler? Dan heb je recht op een premie van 300 euro.

Ontdek via de Premielinker welke andere premies je nog kan aanvragen:

