Je eerste auto kopen: enkele tips om de kosten onder controle te houden

Vraag jezelf eerst af waarvoor je de auto zal gebruiken. Als je per jaar 10.000 tot 12.000 kilometer rijdt, of altijd korte afstanden aflegt, is een auto met benzinemotor of een elektrische stadsauto de beste keuze. Een benzinewagen is doorgaans goedkoper in aankoop dan een dieselwagen. Hoewel een dieselmotor iets voordeliger in verbruik is, zal je met het beperkt aantal kilometer dat je jaarlijks rijdt, de meerkost van de dieselwagen niet kunnen goed maken. De prijs van diesel en benzine aan de pomp is de laatste jaren namelijk bijna gelijk. Een elektrische auto verbruikt het minst, maar is nog steeds een dure aankoop.