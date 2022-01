Je centen laten renderen in een belegging? Dit type fonds past het best bij jou

Spaargids.beWie zijn centen belegt, haalt daar mogelijk een mooi rendement uit. Maar klopt het dat je als jongere het best investeert in een dynamisch beleggingsfonds en als je ouder bent in een defensief? Of toch niet? Wat zijn de verschillen tussen de fondsen? En hoe maak je de slimste keuze? Spaargids.be overloopt de opties.

Twee cruciale vragen

Wil je je geld in een beleggingsfonds investeren, heb je een ruime keuze. Eind september 2021 werden in ons land 681 fondsen publiek verdeeld, blijkt uit een telling van markttoezichter FSMA.

Hoe pik je uit dat aanbod het fonds dat het best bij je past? De belangrijkste twee vragen die je hiervoor moet beantwoorden zijn: ‘Hoe lang kan ik mijn geld missen?’ en ‘Kom ik in de problemen mocht mijn belegging tegengevallen’?

Categorieën

Om aan die verzuchtingen van de belegger tegemoet te komen, delen de banken hun fondsen op in onder meer defensieve, neutrale en dynamische formules. De defensieve beleggingsfondsen zijn bestemd voor beleggers die vooral bekommerd zijn om het behoud van hun investering, het maken van (grote) winsten is niet hun belangrijkste drijfveer. Dynamische fondsen richten zich dan weer tot beleggers die hun vermogen willen zien aangroeien. Ze zijn daarbij bereid om risico’s te nemen. Dat betekent dat ze kunnen leven met een (sterke) terugval van de waarde van hun belegging als de financiële markten tegenzitten. De neutrale fondsen zitten daar tussenin. De keuze van de fondsen heeft dus gevolgen voor het rendement dat je mag verwachten en voor de (tussentijdse) schommelingen van de waarde ervan.

In de praktijk

We nemen drie fondsen van BNP Paribas Fortis als voorbeeld. BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Aggressive is een dynamisch fonds. Het belegt 95% van zijn vermogen in aandelen, waardoor het meedeint op de golven van de beurs. De ene periode met winst, een volgende met verlies. In 2018 verloor het fonds 9,14% van zijn waarde. Een jaar later won het 21,29%. Over de jongste drie jaar haalde het een gemiddeld rendement van 13,75%, over de jongste tien jaar een return van 6,24%.

BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Conservative belegt dan weer 90% van zijn vermogen in obligaties. De voorbije jaren kwam het grootste verlies in 2018 op het bord met een malus van 3,21%. De grootste winst volgde een jaar later met een vooruitgang van 3,41%. Over de voorbije drie jaar haalde het een jaarlijks rendement van 0,84%, over de jongste tien jaar kwam het aan 0,97%.

BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Neutral zit daartussenin met 45% van het vermogen in aandelen en 45% in obligaties. Hier bedroeg het verlies in 2018 7,32% en de winst in 2019 14,82%. De jaarrendementen over drie en tien jaar kwamen uit op 8,93% en 3,61%.

Hieruit blijkt ook hoe de fondsbeheerders hun beloften proberen in te vullen. Hoe meer rendement iemand verwacht, hoe meer ze beleggen in aandelen. Maar als de beurzen tegenzitten, zijn de verliezen ook het grootst. Pech dus voor iemand die net op dat moment zijn belegging te gelde zou willen maken.

Beleggingshorizon

Tot nog toe hebben aandelen op de lange termijn altijd het meest opgebracht. Wie een langetermijnhorizon heeft, kan dus voor dynamische fondsen kiezen. Je hebt dan toch de tijd om na een slechte periode te wachten tot de beurzen herstellen.

Jongeren krijgen doorgaans een langetermijnhorizon toegedicht. Maar betekent dit dat ze automatisch naar dynamische fondsen moeten grijpen? Niet noodzakelijk. Hun echte beleggingshorizon – de periode waarin ze hun geld kunnen missen – kan toch kort zijn. Misschien hebben ze het over enkele maanden of jaren wel nodig voor de aankoop van een auto of een huis. Dus doen ze met hun spaargeld best geen al te gekke dingen.

Een goede aanpak is kiezen voor een dynamische strategie met geld dat je echt voor een lange tijd kan missen en de rest in een defensieve of neutrale strategie te stoppen.

Tip: Je kan ook kiezen voor een formule waarin je telkens kleine bedragen belegt: bekijk hier een overzicht van de mogelijke beleggingsplannen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Spaargids.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Spaargids.be.

Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.