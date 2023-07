Je brandverzekering dekt ook schade of diefstal op reis, zolang je aan deze twee voorwaarden voldoet

IndependerWist jij al dat je brandverzekering je ook beschermt tegen schade of diefstal in je vakantieverblijf? Dat is nochtans absoluut het geval. Er zijn wel twee belangrijke voorwaarden waaraan je moet voldoen. Independer.be legt uit hoe je met een gerust gemoed op reis kan vertrekken.

Hoe ben je goed verzekerd tijdens je verlof?

Als je een huisje huurt via een boekingsplatform of een vakantiehuisverhuurder, kun je vaak rekenen op een inbegrepen aanvullende verzekering.

Maar: zelfs al huur je bij een particuliere aanbieder via Airbnb of je boekt een hotelkamer, dan nog hoef je niets speciaals te doen om je vakantieverblijf te verzekeren. Als je een woning in België als hoofdverblijf hebt én je daarvoor de verplichte huuraansprakelijkheidsverzekering of brandverzekering (en een bijkomende inboedelverzekering) afsloot, dan komt die ook tussen bij schade in binnen- of buitenland.

Dat wil dus zeggen dat als je per ongeluk iets beschadigt aan het vakantieverblijf (of aan de inboedel) tijdens je reis, de schade - meestal - gedekt is door je eigen verzekering. Mocht er een franchise zijn in je contract, is die natuurlijk wel ter jouwer laste.

Opgelet!

Er zijn wel twee belangrijke voorwaarden:

1) Er is alleen sprake van een ‘vakantieverblijf’ als je er niet langer dan 120 dagen per jaar verblijft.

2) Bovendien mag je niet de eigenaar zijn van het vakantieverblijf, maar mag je het enkel huren.

Huur je een auto in het buitenland of ga je met je eigen wagen op reis? Deze zes documenten moet je altijd verplicht bij je hebben.

Wat is allemaal gedekt? Drie populaire voorbeelden:

Spiegel beschadigd

Stel: je bent bezig met je koffer in te pakken en plots stoot je met de rand ervan tegen de vaste spiegel in je hotelkamer. Het glas van de spiegel is gebroken. Is die schade gedekt door je verzekering? Ja, dit valt - meestal - onder de waarborg ‘glasbreuk’.

Inbraak en diefstal

Situatieschets: tijdens een daguitstap kom je ’s avonds weer toe in je vakantiehuisje, maar het slot blijkt geforceerd. Dieven zijn er ook met je tablet vandoor.

Gedekt door je verzekering? Nee: enkel als je een aanvullende diefstalverzekering hebt afgesloten, ben je verzekerd. De waarborg inbraak of diefstal dekt bovendien niet alleen je gestolen spullen, maar ook de schade als gevolg van de inbraak. Denk bijvoorbeeld aan een geforceerde deur of een gebroken ruit.

Inbraak en diefstal (bis)

’s Ochtends leg je een halsketting in het kluisje op je hotelkamer, maar, omdat je gejaagd bent, vergeet je het af te sluiten. ’s Avonds is je juweel natuurlijk verdwenen.

Ben je gedekt door je verzekering? Neen, zelfs al heb je een aanvullende diefstalverzekering afgesloten. Om verzekerd te zijn tegen diefstal, moet je namelijk alle nodige maatregelen hebben genomen om je spullen veilig op te bergen. Zeker als je beschikt over een hotelkluis zal de verzekeringsmaatschappij eisen dat alle waardevolle spullen op een correcte manier daarin opgeborgen zijn.

Tip: Regelmatig je verzekeringen onder de loep nemen is een absolute aanrader als je optimaal beschermd wil zijn. Via deze tool van Independer.be kan je huurdersverzekeringen vergelijken.

Zo dien je een schadegeval in

• Doe zo snel mogelijk aangifte van de schade bij je verzekeraar. Vermeld wat er precies is gebeurd en wat er beschadigd.

• Neem foto’s van het schadegeval.

• Hou ook facturen en kredietkaartuittreksels bij: als je logeert in een hotel, wordt de schade meestal direct afgerekend via je kredietkaart. Dien daarna een bewijs van de aangerekende schade in bij je verzekeraar, zodat die het kan toevoegen aan je schadedossier.

