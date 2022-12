Je brandverzekering biedt niet alleen dekking voor je eigen woning: ook dit is inbegrepen op reis

Zelfs met een energiefac­tuur van 1.800 euro beknibbelt Ben niet op kerstsfeer: “Onze tuinver­lich­ting kost nog eens 25 euro per dag”

Het ziet er prachtig uit, al die kerstversiering bij Ben en Wiepkje van den Burg in de Nederlandse gemeente Zeist (Utrecht), maar al die pracht heeft ook zijn prijs. Volgens het koppel bedraagt de rekening van de tuinverlichting 25 euro per dag. “We hebben ons wel even afgevraagd of we het dit jaar nog wel zouden doen. Onze energiefactuur is met 1.800 euro toch al hoog. Maar we hebben het er graag voor over.” Joanneke de Jongh van Milieu Centraal legt uit hoe je bespaart op kerstverlichting.

14 december