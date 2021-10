“Je bent bijna nooit te oud om een uitvaartverzekering te nemen”: maar hoe nuttig is die en is het zijn geld waard?

Nadenken over de dood is bij ons vaak nog taboe, en dat is jammer. Want als alles netjes geregeld is, bespaar je jouw nabestaanden een pak kopzorgen. Een uitvaart kost algauw 5.000 euro. Je kan dat geld vooraf al opzij zetten of een uitvaartverzekering nemen. Maar is zo’n verzekering wel interessant? Onze geldexpert Pascal Paepen zoekt het uit en bekeek wat dat je zou kosten.